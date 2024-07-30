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Англия
30 июля 2024, 13:47 | Обновлено 30 июля 2024, 14:19
1714
2

ФОТО. Аргентинская легенда и Беллингем встретились в ресторане

Серхио Агуэро позитивно отозвался об англичанине

30 июля 2024, 13:47 | Обновлено 30 июля 2024, 14:19
1714
2
ФОТО. Аргентинская легенда и Беллингем встретились в ресторане
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Аргентинская легенда Кун Агуэро и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем встретились в ресторане.

Фото из заведения поделился экс-нападающий «Манчестер Сити» в своем Instagram.

«Эй, Кун… Эй, Джуд… Сидел спокойно ужинал, появился какой-то Беллингем, чтобы поздороваться. Вежливый и любезный. Впечатляющий игрок», – подписал снимок Агуэро.

Аргентинский нападающий завершил карьеру осенью 2021 года.

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Джуд Беллингем Серхио Агуэро фото
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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Игорь Левченко
Два красатуна, в футбольном смысле)
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movkli
в ресторані у Зінченко-Седан?)))
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-2
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