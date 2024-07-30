Англия30 июля 2024, 13:47 | Обновлено 30 июля 2024, 14:19
1714
2
ФОТО. Аргентинская легенда и Беллингем встретились в ресторане
Серхио Агуэро позитивно отозвался об англичанине
30 июля 2024, 13:47 | Обновлено 30 июля 2024, 14:19
1714
2
Аргентинская легенда Кун Агуэро и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем встретились в ресторане.
Фото из заведения поделился экс-нападающий «Манчестер Сити» в своем Instagram.
«Эй, Кун… Эй, Джуд… Сидел спокойно ужинал, появился какой-то Беллингем, чтобы поздороваться. Вежливый и любезный. Впечатляющий игрок», – подписал снимок Агуэро.
Аргентинский нападающий завершил карьеру осенью 2021 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июля 2024, 09:52 6
Киевская команда перелетела из Польши в столицу Сербии
Футбол | 30 июля 2024, 07:24 2
Наибольшее признание получил Эрлинг Холанд
Олимпийские игры | 30.07.2024, 13:35
Бокс | 30.07.2024, 07:05
Олимпийские игры | 29.07.2024, 21:04
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Два красатуна, в футбольном смысле)
в ресторані у Зінченко-Седан?)))
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олимпийские игры
29.07.2024, 07:47 5
29.07.2024, 17:31 4
28.07.2024, 10:58 1
29.07.2024, 11:32 3
28.07.2024, 08:54 1
28.07.2024, 09:48 11
30.07.2024, 05:19