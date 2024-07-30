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Испания
30 июля 2024, 01:02 | Обновлено 30 июля 2024, 01:17
81
0

ЛЕВАНДОВСКИ: «Я уверен, что забью больше, чем в прошлом году»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал ожидания от сезона 24/25

30 июля 2024, 01:02 | Обновлено 30 июля 2024, 01:17
81
0
ЛЕВАНДОВСКИ: «Я уверен, что забью больше, чем в прошлом году»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал ожидания от сезона 24/25.

«Я хорошо знаю Флика. Он приходит с новыми идеями и ему нужно время, чтобы внедрить их здесь. Он делает хорошую работу. Важно, что он делает ставку на вертикальный и атакующий футбол, что всегда выгодно для любого нападающего.

Что касается Хави, то я многому у него научился и очень его уважаю. Однако мы говорим о современном футболе, а не о том, который был десять лет назад, и для этого нужны другие качества. Физическая подготовка очень важна, и мы работаем над многими вещами. Это важно как для молодых, так и для более опытных игроков.

Я уверен, что забью больше, чем в прошлом году, который был не очень хорошим для меня и для команды».

В прошлом сезоне польский нападающий забил 26 голов, из которых 19 были в Ла Лиге.

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Роберт Левандовски Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик
Алексей Тиньков Источник: AS
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