Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко
Сборная УКРАИНЫ
29 июля 2024, 10:51 | Обновлено 29 июля 2024, 11:05
1700
0

Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко

Олег Федорчук – о Кристиане Шевченко

29 июля 2024, 10:51 | Обновлено 29 июля 2024, 11:05
1700
0
Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко
УАФ. Кристиан и Андрей Шевченко

Известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук поделил мнением о присутствии Кристиана Шевченко в сборной Украины U-19, которая на чемпионате Европы 2024 U-19 под руководством Дмитрия Михайленко дошла до полуфинала.

– Поскольку вы человек независимый, не работаете в структуре УАФ, то задам вопрос ребром – Кристиан Шевченко в сборной Украины – это чисто протекция его отца или паренек – талант, а его напрасно буллят фанаты, типа, папин сынок?

– Каждый игрок играет в силу своих возможностей, опыта, замысла тренера. Кристиана Шевченко вызвали в сборную Украины, значит, видели в нем какие-то перспективы. На сына великого футболиста всегда давление. Редко кто играет на уровне отца, большинство – пятое колесо. Был в донецком «Металлурге» игрок с фамилией Кройф. Не Йохан, конечно. Его сын Йорди. Вот как ему не пытались помочь заиграть – все напрасно. А старт был высокий - «Барса», «МЮ», Евро-96...

В юниорской сборной Франции есть сын Зинедина Зидана Эльяз. Он почему-то не вышел на поле в матче против Украины в заключительной фазе игры, а Кристиан вышел...

– Кто из команды Дмитрия Михайленко может пойти на повышение? Пусть не до уровня национальной сборной, а хотя бы до молодежки?

– Крапивцов, Гусев, Маткевич, Пономаренко, Михавко. Вообще тяжелее всего перепрыгивать возрастные команды защитникам. Но, знаете, у нас есть отличный пример. Я про Илью Забарного. Может, я ошибаюсь, но он ни одного матча за юниоров или молодежку не играл. Даже за молодежную команду Динамо. Сразу ворвался в основу, – заявил Федорчук.

Ранее Олег Федорчук прокомментировал отставку наставника «Металлиста 1925» Виктора Скрипника.

По теме:
Голкипер Украины U-19 Крапивцов рассказал, как ушел из Днепра-1
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
ФЕДОРЧУК: «Посоветовал бы Скрипнику взять паузу в тренерской карьере»
Олег Федорчук Андрей Шевченко Кристиан Шевченко Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс Олимпиады на 29 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 06:23 13
Анонс Олимпиады на 29 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 29 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?

Sport.ua представляет анонс 3-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET

Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 06:05 1
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024

В топ-3 медального зачета входят Япония, Австралия и США

Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
Олимпийские игры | 28.07.2024, 19:59
Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 29.07.2024, 08:08
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Жена Лунина оценила возможный уход Андрея этим летом из Реала
Футбол | 29.07.2024, 02:11
Жена Лунина оценила возможный уход Андрея этим летом из Реала
Жена Лунина оценила возможный уход Андрея этим летом из Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде
Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде
28.07.2024, 09:48 10
Олимпийские игры
ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде
ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде
28.07.2024, 01:59 4
Бокс
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
27.07.2024, 20:15 42
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико за 34,5 млн евро покупает чемпиона Европы-2024
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико за 34,5 млн евро покупает чемпиона Европы-2024
27.07.2024, 18:56 1
Футбол
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
27.07.2024, 20:05 123
Футбол
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
29.07.2024, 07:47 3
Футбол
«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
27.07.2024, 16:56
Бокс
Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
27.07.2024, 23:15 4
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем