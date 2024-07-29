Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко
Олег Федорчук – о Кристиане Шевченко
Известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук поделил мнением о присутствии Кристиана Шевченко в сборной Украины U-19, которая на чемпионате Европы 2024 U-19 под руководством Дмитрия Михайленко дошла до полуфинала.
– Поскольку вы человек независимый, не работаете в структуре УАФ, то задам вопрос ребром – Кристиан Шевченко в сборной Украины – это чисто протекция его отца или паренек – талант, а его напрасно буллят фанаты, типа, папин сынок?
– Каждый игрок играет в силу своих возможностей, опыта, замысла тренера. Кристиана Шевченко вызвали в сборную Украины, значит, видели в нем какие-то перспективы. На сына великого футболиста всегда давление. Редко кто играет на уровне отца, большинство – пятое колесо. Был в донецком «Металлурге» игрок с фамилией Кройф. Не Йохан, конечно. Его сын Йорди. Вот как ему не пытались помочь заиграть – все напрасно. А старт был высокий - «Барса», «МЮ», Евро-96...
В юниорской сборной Франции есть сын Зинедина Зидана Эльяз. Он почему-то не вышел на поле в матче против Украины в заключительной фазе игры, а Кристиан вышел...
– Кто из команды Дмитрия Михайленко может пойти на повышение? Пусть не до уровня национальной сборной, а хотя бы до молодежки?
– Крапивцов, Гусев, Маткевич, Пономаренко, Михавко. Вообще тяжелее всего перепрыгивать возрастные команды защитникам. Но, знаете, у нас есть отличный пример. Я про Илью Забарного. Может, я ошибаюсь, но он ни одного матча за юниоров или молодежку не играл. Даже за молодежную команду Динамо. Сразу ворвался в основу, – заявил Федорчук.
Ранее Олег Федорчук прокомментировал отставку наставника «Металлиста 1925» Виктора Скрипника.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua представляет анонс 3-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET
В топ-3 медального зачета входят Япония, Австралия и США