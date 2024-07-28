ФЕДОРЧУК: «Посоветовал бы Скрипнику взять паузу в тренерской карьере»
Известный эксперт прокомментировал отставку наставника Металлиста 1925
Известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua высказал свое мнение по поводу громкой отставки наставника «Металлиста 1925» Виктора Скрипника:
«В футболе есть понятие: найти свою команду. Так вот, Виктор Скрипник после возвращения в Украину сумел проявить себя только в «Заре», где были качественные исполнители под его любимую игру ромбом в середине поля. Пожалуй, в дальнейшем соперникам команд, которые возглавлял Скрипник, удавалось находить контраргументы против этого построения, а может, банально не хватало игроков, которые умели бы быстро перепасовывать мяч с последующими разрезными передачами, однако в «Ворскле» и, особенно, в «Металлисте 1925» все пошло кувырком.
По-моему, Скрипник должен был уйти в отставку еще после прошлого сезона, когда харьковчане умудрились занять последнее место в УПЛ и вылетели в Первую лигу. Но специалист, которому были созданы идеальные условия для работы, только анонсировал быстрое возвращение в элиту. Снова владельцы клуба не жалели средств на приобретение новобранцев, не обращая внимания на то, подходят ли они под игру «ромбом» Скрипника. А он, похоже, не собирался брать на вооружение другие тактические схемы.
В итоге, все закончилось ожидаемой неудачей уже в дополнительном мини-турнире за право заменить в УПЛ «Днепр-1». В полуфинале слобожанцы, хотя и спаслись от поражения под занавес поединка с «Левым берегом», уступили в серии послематчевых пенальти. После этого уже отчаялось в возможностях Скрипника даже очень оптимистично настроенное руководство «Металлиста 1925», и был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.
Что дальше? Посоветовал бы Скрипнику взять на год паузу в тренерской деятельности. Энергетические запасы не безграничны, и человеческому организму требуется перезарядка. А потом начать все сначала, хотя не думаю, что это будет происходить в какой-либо украинской команде».
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в Ворсклу он пришел под амбициозный проект а реально получилось, что ушли все лидеры и пришлось наигрывать дублеров. И он хорошо поработал подведя под основу целую группу талантливой молодежи.
с 1925 не справился. там нжен был пожарник, мощный мотиватор. А Скрипник не того плана тренер. Если бы он планомерно готовил команду то уверен, что они бы вернулись в УПЛ и сразу там начали бороться за высокие места. Но форс-мажор с этим турниром, к которому команда подошла разобранная как конструктор лего.