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Украина. Премьер лига
28 июля 2024, 21:12 | Обновлено 28 июля 2024, 21:21
1162
6

ФЕДОРЧУК: «Посоветовал бы Скрипнику взять паузу в тренерской карьере»

Известный эксперт прокомментировал отставку наставника Металлиста 1925

28 июля 2024, 21:12 | Обновлено 28 июля 2024, 21:21
1162
6
ФЕДОРЧУК: «Посоветовал бы Скрипнику взять паузу в тренерской карьере»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua высказал свое мнение по поводу громкой отставки наставника «Металлиста 1925» Виктора Скрипника:

«В футболе есть понятие: найти свою команду. Так вот, Виктор Скрипник после возвращения в Украину сумел проявить себя только в «Заре», где были качественные исполнители под его любимую игру ромбом в середине поля. Пожалуй, в дальнейшем соперникам команд, которые возглавлял Скрипник, удавалось находить контраргументы против этого построения, а может, банально не хватало игроков, которые умели бы быстро перепасовывать мяч с последующими разрезными передачами, однако в «Ворскле» и, особенно, в «Металлисте 1925» все пошло кувырком.

По-моему, Скрипник должен был уйти в отставку еще после прошлого сезона, когда харьковчане умудрились занять последнее место в УПЛ и вылетели в Первую лигу. Но специалист, которому были созданы идеальные условия для работы, только анонсировал быстрое возвращение в элиту. Снова владельцы клуба не жалели средств на приобретение новобранцев, не обращая внимания на то, подходят ли они под игру «ромбом» Скрипника. А он, похоже, не собирался брать на вооружение другие тактические схемы.

В итоге, все закончилось ожидаемой неудачей уже в дополнительном мини-турнире за право заменить в УПЛ «Днепр-1». В полуфинале слобожанцы, хотя и спаслись от поражения под занавес поединка с «Левым берегом», уступили в серии послематчевых пенальти. После этого уже отчаялось в возможностях Скрипника даже очень оптимистично настроенное руководство «Металлиста 1925», и был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Что дальше? Посоветовал бы Скрипнику взять на год паузу в тренерской деятельности. Энергетические запасы не безграничны, и человеческому организму требуется перезарядка. А потом начать все сначала, хотя не думаю, что это будет происходить в какой-либо украинской команде».

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чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник Первая лига Украины отставка Металлист 1925 Олег Федорчук инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 6
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romario1501
Як я бачу таке поняття, як тренерська етика для Федорчука не існує. 
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0
Oleksandr Melnychuk
Або паузу або в інший вид спорту;)
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0
Gargantua
Заря при Скрипнике была украшением УПЛ, игроки прогрессировали.
в Ворсклу он пришел под амбициозный проект а реально получилось, что ушли все лидеры и пришлось наигрывать дублеров. И он хорошо поработал подведя под основу целую группу талантливой молодежи.
с 1925 не справился. там нжен был пожарник, мощный мотиватор. А Скрипник не того плана тренер. Если бы он планомерно готовил команду то уверен, что они бы вернулись в УПЛ и сразу там начали бороться за высокие места. Но форс-мажор с этим турниром, к которому команда подошла разобранная как конструктор лего.
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-1
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ALKOSruLKA
ага, розумняки, а по3-4 ляма євро у Берлінський банк хто буде тоді сплвчувати щорічно?... поки є попит (навіть на таке недол.йно) потрібно його реалізовувати.
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-3
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