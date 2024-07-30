Топ-встреча. Роберто Карлос с восторгом высказался о новичке Реала Эндрике

Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос ярко охарактеризовал новичка «Реала» Эндрика и похвалил своего соотечественника.

Роберто Карлос: «Эндрик? Мощный, быстрый, умный. Совершенный игрок. Молод и совершенен».

Бразильцы встретились в США, куда мадридский «Реал» отправился на предсезонное турне. Роберто Карлос посетил одну из тренировок королевского клуба и пообщался с Эндриком.

Эндрик не провел за сливочных еще ни одного матча. У него будет шанс сыграть против «Милана» в товарищеской игре. Спарринг состоится 1 августа в 03:30 по киевскому времени.