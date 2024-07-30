Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-встреча. Роберто Карлос с восторгом высказался о новичке Реала Эндрике
Испания
30 июля 2024, 08:37 | Обновлено 30 июля 2024, 08:47
451
0

Топ-встреча. Роберто Карлос с восторгом высказался о новичке Реала Эндрике

Бразильцы встретились в США, куда «Реал» отправился на предсезонное турне

30 июля 2024, 08:37 | Обновлено 30 июля 2024, 08:47
451
0
Топ-встреча. Роберто Карлос с восторгом высказался о новичке Реала Эндрике
Twitter. Роберто Карлос и Эндрик

Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос ярко охарактеризовал новичка «Реала» Эндрика и похвалил своего соотечественника.

Роберто Карлос: «Эндрик? Мощный, быстрый, умный. Совершенный игрок. Молод и совершенен».

Бразильцы встретились в США, куда мадридский «Реал» отправился на предсезонное турне. Роберто Карлос посетил одну из тренировок королевского клуба и пообщался с Эндриком.

Эндрик не провел за сливочных еще ни одного матча. У него будет шанс сыграть против «Милана» в товарищеской игре. Спарринг состоится 1 августа в 03:30 по киевскому времени.

По теме:
ЭНДРИК: «В детстве мечтал играть за Реал»
Работа на перспективу. Реал присмотрел две звезды для подписания в 2025-м
Буду учиться. Эндрик признался, с кого в Реале будет брать пример
Реал Мадрид Роберто Карлос Эндрик
Николай Степанюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 21:04 0
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады

Александр присутствовал на арене во время поединка Дмитрия против Теремоана Джуниора

Участник еврокубков отказался от покупки Шапаренко. Что случилось?
Футбол | 30 июля 2024, 00:44 2
Участник еврокубков отказался от покупки Шапаренко. Что случилось?
Участник еврокубков отказался от покупки Шапаренко. Что случилось?

«Трабзонспор» больше не хочет подписывать украинца

Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Олимпийские игры | 29.07.2024, 13:01
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Анонс Олимпиады на 30 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 30.07.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 30 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 30 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
«Он закончился». Экс-чемпион дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 29.07.2024, 11:05
«Он закончился». Экс-чемпион дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он закончился». Экс-чемпион дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Фанаты Партизана вывесили баннер, напомнив о разгроме от Динамо
ФОТО. Фанаты Партизана вывесили баннер, напомнив о разгроме от Динамо
28.07.2024, 11:17 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил наставника после отставки Скрипника
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил наставника после отставки Скрипника
28.07.2024, 20:15
Футбол
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
30.07.2024, 07:05 2
Бокс
Усик отреагировал на отказ Ломаченко от боя с Дэвисом
Усик отреагировал на отказ Ломаченко от боя с Дэвисом
28.07.2024, 10:58 1
Бокс
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
30.07.2024, 07:24
Футбол
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
29.07.2024, 17:50 17
Олимпийские игры
Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года
Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года
29.07.2024, 11:32 3
Футбол
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
29.07.2024, 06:05 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем