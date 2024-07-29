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Испания
29 июля 2024, 06:55 | Обновлено 29 июля 2024, 07:39
95
0

ФОТО. Лунин отправился с Реалом в предсезонное турне по США

Галактикос сыграют матчи Soccer Champions Tour с Миланом, Барселоной и Челси

29 июля 2024, 06:55 | Обновлено 29 июля 2024, 07:39
95
0
ФОТО. Лунин отправился с Реалом в предсезонное турне по США
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин отправился с Реалом в предсезонное турне по США.

В США галактикос сыграют три товарищеских матча: с итальянским Миланом (31 июля в Чикаго), испанской Барселоной (3 августа в Ист-Рутерфорде) и английским Челси (6 августа в Шарлотте).

Этих спарринги проводятся как часть серии предсезонных матчей под названием Soccer Champions Tour.

Расписание матчей Soccer Champions Tour

Состав Реала на сезон 2024/25

ФОТО. Лунин отправился с Реалом в предсезонное турне по США

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Андрей Лунин Реал Мадрид товарищеские матчи Soccer Champions Tour Милан Барселона Челси
Николай Степанюк Источник: ФК Реал Мадрид
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