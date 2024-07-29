ФОТО. Лунин отправился с Реалом в предсезонное турне по США
Галактикос сыграют матчи Soccer Champions Tour с Миланом, Барселоной и Челси
Украинский голкипер Андрей Лунин отправился с Реалом в предсезонное турне по США.
В США галактикос сыграют три товарищеских матча: с итальянским Миланом (31 июля в Чикаго), испанской Барселоной (3 августа в Ист-Рутерфорде) и английским Челси (6 августа в Шарлотте).
Этих спарринги проводятся как часть серии предсезонных матчей под названием Soccer Champions Tour.
Расписание матчей Soccer Champions Tour
Состав Реала на сезон 2024/25
ФОТО. Лунин отправился с Реалом в предсезонное турне по США
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Заслуженный тренер Украины поблагодарил всех, кто был причастен к достижению этого результата
Александр хочет, чтобы Василий снова дрался