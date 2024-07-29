Украинский голкипер Андрей Лунин отправился с Реалом в предсезонное турне по США.

В США галактикос сыграют три товарищеских матча: с итальянским Миланом (31 июля в Чикаго), испанской Барселоной (3 августа в Ист-Рутерфорде) и английским Челси (6 августа в Шарлотте).

Этих спарринги проводятся как часть серии предсезонных матчей под названием Soccer Champions Tour.

Расписание матчей Soccer Champions Tour

Состав Реала на сезон 2024/25

ФОТО. Лунин отправился с Реалом в предсезонное турне по США