Капитан Барселоны, вероятнее всего, не останется в клубе

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Сержи Роберто, скорее всего, покинет клуб, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны не могут договориться о новом контракте.

Отмечается, что сейчас 32-летний футболист не имеет договоренности ни с одним клубом, но к нему есть интерес со стороны клубов Великобритании и Италии.

В сезоне 2023/24 Сержи Роберто провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.

Ранее «Барселона» согласовала условия личного контракта с вингером «Атлетика» Нико Уильямсом.

