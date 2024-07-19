Капитан Барселоны, вероятнее всего, не останется в клубе
Сержи Роберто не может договориться о новом контракте
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Сержи Роберто, скорее всего, покинет клуб, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны не могут договориться о новом контракте.
Отмечается, что сейчас 32-летний футболист не имеет договоренности ни с одним клубом, но к нему есть интерес со стороны клубов Великобритании и Италии.
В сезоне 2023/24 Сержи Роберто провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.
Ранее «Барселона» согласовала условия личного контракта с вингером «Атлетика» Нико Уильямсом.
🚨🔵🔴 Sergi Roberto and Barça are still expected to part ways this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2024
No agreement in place between Sergi and any other club so far, but exploring options after several approaches.
Sergi, currently free agent — interest from UK as @gbsans reports and also Italy. pic.twitter.com/n7EQ3OFewt
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