Многомиллионный игрок ПСЖ согласился перейти в МЮ
Мануэль Угарте готов пропустить сезон Лиги чемпионов
Уругвайский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте согласился перейти в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 23-летний футболист хочет присоединиться к «красным дьяволам» даже несмотря на то, что команда не квалифицировалась в Лигу чемпионов.
Отмечается, что договоренности о трансфере между клубами еще нет. Переговоры продолжаются.
В сезоне 2023/24 Мануэль Угарте провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Летом 2023 года «ПСЖ» приобрел его у «Спортинга» за 60 миллионов евро.
Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании защитника «Лилля» Лени Йоро.
🚨🔴 Manchester United have agreed on personal terms with Manuel Ugarte.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024
Contract terms discussed, player keen on moving to United even without Champions League football.
Club-to-club talks continue with PSG, as more clubs also inquired.
Same agent as Leny Yoro: Jorge Mendes. pic.twitter.com/vyox9phNlQ
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