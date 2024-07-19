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Англия
19 июля 2024, 09:37 |
1381
0

Многомиллионный игрок ПСЖ согласился перейти в МЮ

Мануэль Угарте готов пропустить сезон Лиги чемпионов

19 июля 2024, 09:37 |
1381
0
Многомиллионный игрок ПСЖ согласился перейти в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Угарте

Уругвайский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте согласился перейти в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний футболист хочет присоединиться к «красным дьяволам» даже несмотря на то, что команда не квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Отмечается, что договоренности о трансфере между клубами еще нет. Переговоры продолжаются.

В сезоне 2023/24 Мануэль Угарте провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Летом 2023 года «ПСЖ» приобрел его у «Спортинга» за 60 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании защитника «Лилля» Лени Йоро.

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Мануэль Угарте Манчестер Юнайтед ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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