Победа команды Месси принесла Макгрегору 1 миллион евро

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор увеличил свой капитал благодаря ставке на Аргентину.



Ещё до начала стадии плей-офф ирландец поставил 365 500 долларов на победу Аргентины на Копа Америка-2024. Коэффициент на победу «альбиселесте» в американском первенстве на тот момент равнялся 2,75. Соответственно, ирландец получил чистыми 638 750 долларов.



Финал Копа Америка-2024 состоялся с утра 15 июля. Днём раннее Макгрегору исполнялось 36 лет.



В финальной встрече сборная Аргентины обыграла Колумбию (1:0).

The World Cup Champs, @Argentina aim to follow in The Mac’s footsteps by becoming The Champ Champs by lifting The Copa América trophy. The OG Champ Champ is behind you! @Duelbits pic.twitter.com/SNPEbatUzO