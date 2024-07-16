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  4. Победа команды Месси принесла Макгрегору 1 миллион евро
UFC
16 июля 2024, 00:03 |
871
0

Победа команды Месси принесла Макгрегору 1 миллион евро

Ирландец поставил на победу сборной Аргентины перед плей-офф турнира

16 июля 2024, 00:03 |
871
0
Победа команды Месси принесла Макгрегору 1 миллион евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор увеличил свой капитал благодаря ставке на Аргентину.

Ещё до начала стадии плей-офф ирландец поставил 365 500 долларов на победу Аргентины на Копа Америка-2024. Коэффициент на победу «альбиселесте» в американском первенстве на тот момент равнялся 2,75. Соответственно, ирландец получил чистыми 638 750 долларов.

Финал Копа Америка-2024 состоялся с утра 15 июля. Днём раннее Макгрегору исполнялось 36 лет.

В финальной встрече сборная Аргентины обыграла Колумбию (1:0).

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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