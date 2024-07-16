Победа команды Месси принесла Макгрегору 1 миллион евро
Ирландец поставил на победу сборной Аргентины перед плей-офф турнира
Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор увеличил свой капитал благодаря ставке на Аргентину.
Ещё до начала стадии плей-офф ирландец поставил 365 500 долларов на победу Аргентины на Копа Америка-2024. Коэффициент на победу «альбиселесте» в американском первенстве на тот момент равнялся 2,75. Соответственно, ирландец получил чистыми 638 750 долларов.
Финал Копа Америка-2024 состоялся с утра 15 июля. Днём раннее Макгрегору исполнялось 36 лет.
В финальной встрече сборная Аргентины обыграла Колумбию (1:0).
The World Cup Champs, @Argentina aim to follow in The Mac’s footsteps by becoming The Champ Champs by lifting The Copa América trophy. The OG Champ Champ is behind you! @Duelbits pic.twitter.com/SNPEbatUzO— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 1, 2024
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