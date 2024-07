Сложный день. Сборная Англии и Саутгейт установили два антирекорда

Сборная Англии проиграла финал Евро-2024 Испании со счетом 1:2 и снова упустила возможность выиграть трофей.

Английская национальная сборная в своей истории провела 45 матчей на чемпионатах Европы – больше всех среди сборных, которые не могут выиграть трофей.

А наставник Гарет Сайтгейт стал первым тренером, кто проиграл два финала чемпионата Европы.

В активе сборной Англии остается один трофей – на чемпионате мира в 1966 году.

England have played more games at the men's European Championship without lifting the trophy (45) than any other nation in the tournament's history.



