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  4. Мужики приехали за реваншем. Стали известны составы Александрии и Зари
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 14:25 |
532
0

Мужики приехали за реваншем. Стали известны составы Александрии и Зари

Команды встречаются в матче 18-го тура УПЛ

23 февраля 2025, 14:25 |
532
0
Мужики приехали за реваншем. Стали известны составы Александрии и Зари
ФК Александрися. Стадион Ника

В воскресенье, 21 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в городе Александрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В первом круге команды встречались в третьем туре. Победу праздновали «александрийцы», поэтому не исключено, что игроки «Зари» приехали за реваншем.

Главные тренеры команд объявили стартовые составы на игру.

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Кампос, Тедди, Шабанов, Безера

«Заря»: Сапутин, Джордан, Башич, Тронтель, Вантух, Допара, Горбач, Василец, Мичин, Белоцерковец, Будковский

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Заря стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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