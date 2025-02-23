Мужики приехали за реваншем. Стали известны составы Александрии и Зари

В воскресенье, 21 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в городе Александрия.

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В первом круге команды встречались в третьем туре. Победу праздновали «александрийцы», поэтому не исключено, что игроки «Зари» приехали за реваншем.

Главные тренеры команд объявили стартовые составы на игру.

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Кампос, Тедди, Шабанов, Безера

«Заря»: Сапутин, Джордан, Башич, Тронтель, Вантух, Допара, Горбач, Василец, Мичин, Белоцерковец, Будковский