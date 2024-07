Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации известного журналиста Руди Галетти, Лунин дал согласие на переговоры с Суверенным фондом Саудовской Аравии относительно возможного трансфера в один из клубов местного чемпионата – вероятнее всего это «Аль-Наср» или «Аль-Иттихад». Также в Саудовскую Аравию могут перебраться два звездных вратаря АПЛ – Алиссон из «Ливерпуля» и Эдерсон из «Манчестер Сити».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

🚨👌 Andriy #Lunin has given his ok to meet again with the PIF next week to better understand the terms of the proposal ready for him. 🧤🇺🇦



👀 As told, #AlNassr - in talks with Ederson and Allison too - and #AlIttihad are the 🇸🇦 clubs that are looking for a new goalkeeper.