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Англия
10 июля 2024, 23:02 |
866
0

Топ-клуб с украинцем в составе начал переговоры по трансферу Лунина

«Арсенал» уже ведет переговоры с «Реалом»

10 июля 2024, 23:02 |
866
0
Топ-клуб с украинцем в составе начал переговоры по трансферу Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Главным фаворитом на трансфер Лунина называется лондонский «Арсенал», за который играет еще один украинец Александр Зинченко. Сообщается, что дело уже дошло до конкретных переговоров – руководство «канониров» уже контактировало с «Реалом» по поводу трансфера Лунина.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунина может подписать «Ливерпуль».

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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