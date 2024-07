Топ-клуб с украинцем в составе начал переговоры по трансферу Лунина

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Главным фаворитом на трансфер Лунина называется лондонский «Арсенал», за который играет еще один украинец Александр Зинченко. Сообщается, что дело уже дошло до конкретных переговоров – руководство «канониров» уже контактировало с «Реалом» по поводу трансфера Лунина.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунина может подписать «Ливерпуль».

🚨 || Arsenal have reportedly contacted Real Madrid, in order to find out the ins and outs of signing Andriy Lunin [Via - @GraemeBailey]. https://t.co/uBti1h418i