Топ-клуб с украинцем в составе начал переговоры по трансферу Лунина
«Арсенал» уже ведет переговоры с «Реалом»
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Главным фаворитом на трансфер Лунина называется лондонский «Арсенал», за который играет еще один украинец Александр Зинченко. Сообщается, что дело уже дошло до конкретных переговоров – руководство «канониров» уже контактировало с «Реалом» по поводу трансфера Лунина.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Лунина может подписать «Ливерпуль».
🚨 || Arsenal have reportedly contacted Real Madrid, in order to find out the ins and outs of signing Andriy Lunin [Via - @GraemeBailey]. https://t.co/uBti1h418i— Dean James (@DeanJamesAFC) July 10, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля
Команда де ла Фуэнте даже с дисквалифицированными лидерами оказалась сильнее