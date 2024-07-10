Новый претендент на Лунина! Легендарный клуб АПЛ хочет подписать украинца
«Ливерпуль» заинтересовался услугами украинского стража ворот
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации HITC, бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон может перейти в саудовский клуб уже этим летом. Руководство «красных» начало поиски нового вратаря и остановилось на кандидатуре Андрея Лунина. Отмечается, если Алиссон решит покинуть английский клуб, то «Ливерпуль» приложит максимум усилий, чтобы купить украинца, Лунину также интересен этот вариант.
Главным фаворитом на подписание украинца называют «Арсенал».
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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