Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый претендент на Лунина! Легендарный клуб АПЛ хочет подписать украинца
Англия
10 июля 2024, 09:53 | Обновлено 10 июля 2024, 10:45
3410
5

Новый претендент на Лунина! Легендарный клуб АПЛ хочет подписать украинца

«Ливерпуль» заинтересовался услугами украинского стража ворот

10 июля 2024, 09:53 | Обновлено 10 июля 2024, 10:45
3410
5
Новый претендент на Лунина! Легендарный клуб АПЛ хочет подписать украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации HITC, бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон может перейти в саудовский клуб уже этим летом. Руководство «красных» начало поиски нового вратаря и остановилось на кандидатуре Андрея Лунина. Отмечается, если Алиссон решит покинуть английский клуб, то «Ливерпуль» приложит максимум усилий, чтобы купить украинца, Лунину также интересен этот вариант.

Главным фаворитом на подписание украинца называют «Арсенал».

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

По теме:
Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени
Стало известно, кого может возглавить Анчелотти после ухода из Реала
Известный защитник Реала не сыграет до 2025 года
Алиссон Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ливерпуль
Дмитро Олійник Источник: HITC
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
Футбол | 10 июля 2024, 06:53 3
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем

16-летний Дэвид Чигвада из молодежки английской команды вошел в историю

СК Днепр минус один
Футбол | 09 июля 2024, 15:29 103
СК Днепр минус один
СК Днепр минус один

Валерий Василенко – о почти свершившейся катастрофе днепровского клуба

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Футбол | 09.07.2024, 16:50
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.07.2024, 00:59
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания вышла в финал, Ямал забил супергол, Шахтер купил Франьича
Футбол | 10.07.2024, 08:05
Испания вышла в финал, Ямал забил супергол, Шахтер купил Франьича
Испания вышла в финал, Ямал забил супергол, Шахтер купил Франьича
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIPR ALECS
Я людина проста, терпелива..але даже мене це заї
Ответить
+2
Alehandro
За методичкою писак СпиртЮА: якщо нема про що писати, обирай будь-який клуб з топ-5 ліг і пиши що він цікавиться Луніним/Довбиком/Судаковим... профіт
Ответить
0
T-800
було б чудово.
Ответить
0
maxim7777nikonov
Все лучшие клубы мира просто мечтают заполучить эту звезду после его шедевров на ЧЕ )))) 
Ответить
-1
Saar
Для Луніна буде кожен матч, як з Вільяреалом.....
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне
ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне
08.07.2024, 17:23 4
Теннис
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
08.07.2024, 15:15
Другие виды
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
08.07.2024, 15:57 8
Футбол
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
08.07.2024, 14:11 5
Война
«На него это повлияло». Диллиан Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«На него это повлияло». Диллиан Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
08.07.2024, 12:45
Бокс
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
08.07.2024, 11:31 29
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
10.07.2024, 07:26 23
Футбол
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
08.07.2024, 11:14 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем