Мбаппе – лидер Евро-2024 в двух реестрах, но забил только 1 гол
Французский нападающий провел неоднозначный турнир
9 июля в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024, который близится к завершению в Германии, сборная Испании одержала волевую победу над командой Франции со счетом 2:1.
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в матче с испанцами четырежды пробивал по воротам соперников, но забить не смог.
Евро-2024 уроженец Парижа завершил с показателем в 24 удара – это больше, чем у кого бы то ни было. Кроме этого, Мбаппе лидирует по числу касаний мяча в штрафной площади соперников – 46
При этом Килиан Мбаппе на Евро-2024 забил только 1 гол – с пенальти в игре в группе с Польшей (1:1). Еще в четырех поединках голов в его исполнении не было.
Ранее сообщалось, что легенда сборной Франции поставил под сомнение лидерские качества Мбаппе.
Kylian Mbappé at this Euros:— StatMuse FC (@statmusefc) July 9, 2024
1st in shots (24)
1st in box touches (46)
0 non-penalty goals pic.twitter.com/qyQ5pcuyJf
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