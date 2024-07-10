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  4. Мбаппе – лидер Евро-2024 в двух реестрах, но забил только 1 гол
Франция
10 июля 2024, 07:35 | Обновлено 10 июля 2024, 07:50
223
0

Мбаппе – лидер Евро-2024 в двух реестрах, но забил только 1 гол

Французский нападающий провел неоднозначный турнир

10 июля 2024, 07:35 | Обновлено 10 июля 2024, 07:50
223
0
Мбаппе – лидер Евро-2024 в двух реестрах, но забил только 1 гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

9 июля в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024, который близится к завершению в Германии, сборная Испании одержала волевую победу над командой Франции со счетом 2:1.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в матче с испанцами четырежды пробивал по воротам соперников, но забить не смог.

Евро-2024 уроженец Парижа завершил с показателем в 24 удара – это больше, чем у кого бы то ни было. Кроме этого, Мбаппе лидирует по числу касаний мяча в штрафной площади соперников – 46

При этом Килиан Мбаппе на Евро-2024 забил только 1 гол – с пенальти в игре в группе с Польшей (1:1). Еще в четырех поединках голов в его исполнении не было.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Франции поставил под сомнение лидерские качества Мбаппе.

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Килиан Мбаппе Испания - Франция сборная Франции по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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