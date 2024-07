Мбаппе – лидер Евро-2024 в двух реестрах, но забил только 1 гол

9 июля в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024, который близится к завершению в Германии, сборная Испании одержала волевую победу над командой Франции со счетом 2:1.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в матче с испанцами четырежды пробивал по воротам соперников, но забить не смог.

Евро-2024 уроженец Парижа завершил с показателем в 24 удара – это больше, чем у кого бы то ни было. Кроме этого, Мбаппе лидирует по числу касаний мяча в штрафной площади соперников – 46

При этом Килиан Мбаппе на Евро-2024 забил только 1 гол – с пенальти в игре в группе с Польшей (1:1). Еще в четырех поединках голов в его исполнении не было.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Франции поставил под сомнение лидерские качества Мбаппе.

