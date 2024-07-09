Легенда Франции поставил под сомнение лидерские качества Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети, который в 1998 году побеждал с командой на чемпионате мира, а через два года брал титул на Евро-2000, заявил, что Килиан Мбаппе недостоин статуса капитана национальной сборной.

«На данный момент он недостоин статуса капитана. Он берет на себя слишком мало ответственности на поле.

Он был не в лучшей физической форме с начала чемпионата Европы, и сломанный нос тоже мешает ему. Он совсем не эффективен при завершении атак. И соперники знают, как его остановить», – заявил ныне 53-летний Пети.

Мбаппе на Евро-2024 забил один гол – в группе в матче со сборной Польши (1:1), реализовав пенальти.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы 2024 сборная Франции встретится с командой Испании.

Ранее экс-голкипер «Челси» подверг критике Мбаппе как капитана Франции.