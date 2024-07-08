Экс-голкипер Челси подверг критике Мбаппе как капитана Франции

Бывший голкипер лондонского «Челси» и сборной Австралии Марк Шварцер выступил с критическим комментарием в адрес форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, который является капитаном своей национальной команды.

«Когда ты травмирован, но сообщил, что ты в форме, то в эту минуту, когда ты переступаешь эту черту, все остальное становится неважным. Некоторые игроки действительно преуспевают с капитанской повязкой, а другие – нет, и им действительно тяжело переносить это бремя. Когда вы слышите, как он проводит пресс-конференцию, вы думаете: «Ну, на самом деле, это не то, что он должен говорить». Он должен поддерживать своих игроков, рассказывая о том, какие они хорошие, фантастические, и все получится, вместо того, чтобы говорить: «Нет, они не были хороши». Думаю, это плохо влияет на моральный дух команды», – заявил Шварцер.

Сборная Франции, напомним, в 1/4 финала чемпионата Европы 2024 обыграла по пенальти команду Португалии (0:0, пен. 5-3) и в полуфинале померится силами со сборной Испании (9 июля, 22:00 по Киеву).