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Франция
08 июля 2024, 04:34 | Обновлено 08 июля 2024, 04:44
213
0

Экс-голкипер Челси подверг критике Мбаппе как капитана Франции

Марк Шварцер – о французском нападающем

08 июля 2024, 04:34 | Обновлено 08 июля 2024, 04:44
213
0
Экс-голкипер Челси подверг критике Мбаппе как капитана Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший голкипер лондонского «Челси» и сборной Австралии Марк Шварцер выступил с критическим комментарием в адрес форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, который является капитаном своей национальной команды.

«Когда ты травмирован, но сообщил, что ты в форме, то в эту минуту, когда ты переступаешь эту черту, все остальное становится неважным. Некоторые игроки действительно преуспевают с капитанской повязкой, а другие – нет, и им действительно тяжело переносить это бремя. Когда вы слышите, как он проводит пресс-конференцию, вы думаете: «Ну, на самом деле, это не то, что он должен говорить». Он должен поддерживать своих игроков, рассказывая о том, какие они хорошие, фантастические, и все получится, вместо того, чтобы говорить: «Нет, они не были хороши». Думаю, это плохо влияет на моральный дух команды», – заявил Шварцер.

Сборная Франции, напомним, в 1/4 финала чемпионата Европы 2024 обыграла по пенальти команду Португалии (0:0, пен. 5-3) и в полуфинале померится силами со сборной Испании (9 июля, 22:00 по Киеву).

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Евро-2024 Марк Шварцер
Юрій Остроумов Источник: Sport Optus
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