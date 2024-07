Конкурент для Мудрика. Челси хочет подписать финалиста ЛЧ-2024

Лондонский «Челси» хочет подписать немецкого левого вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, «шмели» хотят получить за 22-летнего футболиста 30 миллионов евро.

Отмечается, что игроком также интересуется туринский «Ювентус».

В «Челси» на позиции левого вингера действует украинец Михаил Мудрик.

В сезоне 2023/24 Карим Адейеми провел 34 матча на клубном уровне, включая финал Лиги чемпионов. На его счету 5 забитых мячей и 2 голевые передачи во всех турнирах.

