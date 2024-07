На Уимблдоне-2024 установлен исторический рекорд турнира по суперкамбекам

15-й номер рейтинга АТР Хольгер Руне (Дания) обыграл Кентена Алиса (Франция, ATP 220) в 1/16 финала Уимблдона-2024, уступая 0:2 по сетам по ходу матча.

Игра завершилась со счетом 1:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:1. Поединок продолжался 3 часа и 7 минут.

Это уже 10-й успешный камбек со счета 0:2 на Уимблдоне-2024, что теперь является рекордом этого турнира по этому показателю. Предыдущий рекорд (9 камбеков) был установлен в 1990 году и повторен в 1997.

Что касается всех турниров серии Grand Slam, то большего всего успешных камбеков со счета 0:2 было оформлено на Australian Open 2002 – 14.

Holger makes history 🤩



That is the tenth comeback from two sets down at #Wimbledon this year, the most at any Championships🔥#Wimbledon | @holgerrune2003 pic.twitter.com/hluWKLJkNM — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2024

Holger Rune's victory against Quentin Halys is the 10th successful comeback from 0-2 down this week, setting a new Open Era record for most comebacks from 0-2 down in a year at #Wimbledon https://t.co/YwqFzlEc0T — ITF Media (@ITFMedia) July 6, 2024