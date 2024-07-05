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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мартинюк продлил контракт с Александрией
Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 17:12 |
40
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ОФИЦИАЛЬНО. Мартинюк продлил контракт с Александрией

Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года

05 июля 2024, 17:12 |
40
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мартинюк продлил контракт с Александрией
ФК Александрия. Александр Мартынюк

Защитник Александр Мартынюк продлил контракт с «Александрией». Информация об этом появилась в соцсетях клуба.

Новый договор с игроком рассчитан до 31 мая 2027 года.

Александр дебютировал за «Александрию» в этом году, выйдя на поле 14 августа 2023 года в матче «Шахтёр» – «Александрия». Всего в Премьер-лиге игрок провел 19 матчей, и ещё 2 в Кубке Украины.

Стоит отметить, что часть подготовки к новому сезону «Александрия» проведет без тренера Руслана Ротаня, который является наставником сборной Украины на Олимпиаде.

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Александр Мартынюк Александрия продление контракта трансферы УПЛ
Алексей Тиньков Источник: ФК Александрия
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