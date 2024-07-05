ОФИЦИАЛЬНО. Мартинюк продлил контракт с Александрией
Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года
Защитник Александр Мартынюк продлил контракт с «Александрией». Информация об этом появилась в соцсетях клуба.
Новый договор с игроком рассчитан до 31 мая 2027 года.
Александр дебютировал за «Александрию» в этом году, выйдя на поле 14 августа 2023 года в матче «Шахтёр» – «Александрия». Всего в Премьер-лиге игрок провел 19 матчей, и ещё 2 в Кубке Украины.
Стоит отметить, что часть подготовки к новому сезону «Александрия» проведет без тренера Руслана Ротаня, который является наставником сборной Украины на Олимпиаде.
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