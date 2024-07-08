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Испания
08 июля 2024, 16:36 | Обновлено 08 июля 2024, 16:48
229
0

Герой четвертьфинала Испания – Германия оценил нового соперника испанцев

Дани Ольмо – о сборной Франции

08 июля 2024, 16:36 | Обновлено 08 июля 2024, 16:48
229
0
Герой четвертьфинала Испания – Германия оценил нового соперника испанцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы с командой Франции, который состоится в Мюнхене 9 июля (начало – в 22:00 по киевскому времени).

«Франция – очень хорошая команда. Они вышли в полуфинал благодаря своим заслугам и без неожиданностей. Мы знаем, на что способны их игроки. Нам нужно обращать внимание на их индивидуальные технические качества. Но в целом, я думаю, нам нужно сконцентрироваться на своей игре. У нас очень хорошая динамика, у нас все хорошо. Испания демонстрирует хороший футбол, и мы будем продолжать это делать», – признался Ольмо.

Напомним, 26-летний Ольмо стал героем четвертьфинального матча Испания – Германия (2:1 доп.время), отметившись в нем первым голом испанцев и ассистом в дополнительное время встречи.

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Дани Ольмо сборная Испании по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
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