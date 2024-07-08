Герой четвертьфинала Испания – Германия оценил нового соперника испанцев
Дани Ольмо – о сборной Франции
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы с командой Франции, который состоится в Мюнхене 9 июля (начало – в 22:00 по киевскому времени).
«Франция – очень хорошая команда. Они вышли в полуфинал благодаря своим заслугам и без неожиданностей. Мы знаем, на что способны их игроки. Нам нужно обращать внимание на их индивидуальные технические качества. Но в целом, я думаю, нам нужно сконцентрироваться на своей игре. У нас очень хорошая динамика, у нас все хорошо. Испания демонстрирует хороший футбол, и мы будем продолжать это делать», – признался Ольмо.
Напомним, 26-летний Ольмо стал героем четвертьфинального матча Испания – Германия (2:1 доп.время), отметившись в нем первым голом испанцев и ассистом в дополнительное время встречи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По словам Игоря Цыганика, игрок и тренер поссорились в отборе к Евро-2004
Артем должен стать игроком «Атлетико»