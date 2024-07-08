Герой четвертьфинала Испания – Германия оценил нового соперника испанцев

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы с командой Франции, который состоится в Мюнхене 9 июля (начало – в 22:00 по киевскому времени).

«Франция – очень хорошая команда. Они вышли в полуфинал благодаря своим заслугам и без неожиданностей. Мы знаем, на что способны их игроки. Нам нужно обращать внимание на их индивидуальные технические качества. Но в целом, я думаю, нам нужно сконцентрироваться на своей игре. У нас очень хорошая динамика, у нас все хорошо. Испания демонстрирует хороший футбол, и мы будем продолжать это делать», – признался Ольмо.

Напомним, 26-летний Ольмо стал героем четвертьфинального матча Испания – Германия (2:1 доп.время), отметившись в нем первым голом испанцев и ассистом в дополнительное время встречи.