Украина. Премьер лига08 июля 2024, 17:49 | Обновлено 08 июля 2024, 18:04
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Краснопир – рекордный трансфер Руха. Стала известна сумма
Клуб заплатил 700 тысяч долларов
08 июля 2024, 17:49 | Обновлено 08 июля 2024, 18:04
1839
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По информации журналиста Виктора Вацко, трансфер форварда Игоря Краснопира стал рекордным в истории «Руха» – львовский клуб заплатил «Оболони» 700 тысяч долларов.
Клубы оформили переход в конце июня, а игрок получил контракт на 5 лет.
Краснопир, который вызван в олимпийскую сборную Украины на Игры в Париже, в минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.
Форвард уже успел отличиться в контрольном матче.
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