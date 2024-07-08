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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 17:49 | Обновлено 08 июля 2024, 18:04
1839
1

Краснопир – рекордный трансфер Руха. Стала известна сумма

Клуб заплатил 700 тысяч долларов

08 июля 2024, 17:49 | Обновлено 08 июля 2024, 18:04
1839
1
Краснопир – рекордный трансфер Руха. Стала известна сумма
ФК Рух. Игорь Краснопир

По информации журналиста Виктора Вацко, трансфер форварда Игоря Краснопира стал рекордным в истории «Руха» – львовский клуб заплатил «Оболони» 700 тысяч долларов.

Клубы оформили переход в конце июня, а игрок получил контракт на 5 лет.

Краснопир, который вызван в олимпийскую сборную Украины на Игры в Париже, в минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Форвард уже успел отличиться в контрольном матче.

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Игорь Краснопир Рух Львов Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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