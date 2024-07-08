Краснопир – рекордный трансфер Руха. Стала известна сумма

По информации журналиста Виктора Вацко, трансфер форварда Игоря Краснопира стал рекордным в истории «Руха» – львовский клуб заплатил «Оболони» 700 тысяч долларов.

Клубы оформили переход в конце июня, а игрок получил контракт на 5 лет.

Краснопир, который вызван в олимпийскую сборную Украины на Игры в Париже, в минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Форвард уже успел отличиться в контрольном матче.