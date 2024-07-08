НЕВИЛЛ: «Нам повезло с соперниками на Евро-2024»

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл поделился своими эмоциями от игры англичан на Евро-2024.



«Мы не играли на максимуме своих возможностей, но турнир, похоже, движется именно в таком направлении. Испания показывала фантастический футбол, но другие команды были довольно непримечательными, хотя и проходили дальше. Нидерланды, Франция - фавориты турнира - тоже не показали своей лучшей игры.



Это хороший знак для команды, нужно проходить через сложные матчи, но на это нельзя полагаться все время. Я чувствую, что рано или поздно вас поймают, если вы не улучшите свой уровень игры. В субботу мы определенно сделали шаг вперед в плане нашего баланса, это был прогресс. Теперь нам нужно сделать еще один шаг вперед против Нидерландов в среду, и нам придется сделать серьезный шаг, потому что у них есть отличные игроки



У сборной Англии есть опыт игры в решающих стадиях турнира, но, надо признать, нам повезло с соперниками. Мы сыграли с Сербией, Данией, Словенией, Словакией и Швейцарией. Если бы вы узнали, что на крупном турнире вам придётся встретиться с этими пятью командами, вы были бы очень довольны. Англия не показала лучшую игру, но всё складывается по удачному сценарию».



В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Нидерландов. Встреча состоится 10 июля.