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Чемпионат Европы
08 июля 2024, 16:48 | Обновлено 08 июля 2024, 17:39
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НЕВИЛЛ: «Нам повезло с соперниками на Евро-2024»

Экс-полузащитник сборной Англии поделился своими эмоциями от игры англичан на Евро-2024

08 июля 2024, 16:48 | Обновлено 08 июля 2024, 17:39
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НЕВИЛЛ: «Нам повезло с соперниками на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл поделился своими эмоциями от игры англичан на Евро-2024.

«Мы не играли на максимуме своих возможностей, но турнир, похоже, движется именно в таком направлении. Испания показывала фантастический футбол, но другие команды были довольно непримечательными, хотя и проходили дальше. Нидерланды, Франция - фавориты турнира - тоже не показали своей лучшей игры.

Это хороший знак для команды, нужно проходить через сложные матчи, но на это нельзя полагаться все время. Я чувствую, что рано или поздно вас поймают, если вы не улучшите свой уровень игры. В субботу мы определенно сделали шаг вперед в плане нашего баланса, это был прогресс. Теперь нам нужно сделать еще один шаг вперед против Нидерландов в среду, и нам придется сделать серьезный шаг, потому что у них есть отличные игроки

У сборной Англии есть опыт игры в решающих стадиях турнира, но, надо признать, нам повезло с соперниками. Мы сыграли с Сербией, Данией, Словенией, Словакией и Швейцарией. Если бы вы узнали, что на крупном турнире вам придётся встретиться с этими пятью командами, вы были бы очень довольны. Англия не показала лучшую игру, но всё складывается по удачному сценарию».

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Нидерландов. Встреча состоится 10 июля.

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Гари Невилл сборная Англии по футболу Евро-2024
Алексей Тиньков Источник: Sky Sports
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