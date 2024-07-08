Английский клуб интересовался защитником Александрии

Как стало известно Sport.ua, английский «Линкольн Сити» интересовался защитником «Александрии» Даниилом Скорком. Сумма потенциального трансфера 22-летнего игрока могла составить 300-400 тысяч евро. По нашей информации, в последний момент английский клуб отказался от переговоров по Скорку в пользу игрока из Англии.

«Линкольн Сити» представляет третий по силе дивизион Англии Football League One. Клуб ставит себе задачу в следующем сезоне выйти в Чемпионшип.

Даниил Скорко воспитанник Академии «Динамо». Выступает на позиции правого защитника. С лета 2020 года выступает за «Александрию». В минувшем сезоне сыграл 24 матча в УПЛ, в которых забил 4 гола и сделал й голевую передачу. 50 процентов прав на футболиста до сих пор принадлежат «Динамо».