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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 15:09 | Обновлено 08 июля 2024, 15:24
759
0

Английский клуб интересовался защитником Александрии

«Линкольн Сити» в последний момент отказался от трансфера Даниила Скорка

08 июля 2024, 15:09 | Обновлено 08 июля 2024, 15:24
759
0
Английский клуб интересовался защитником Александрии
ФК Александрия. Даниил Скорко

Как стало известно Sport.ua, английский «Линкольн Сити» интересовался защитником «Александрии» Даниилом Скорком. Сумма потенциального трансфера 22-летнего игрока могла составить 300-400 тысяч евро. По нашей информации, в последний момент английский клуб отказался от переговоров по Скорку в пользу игрока из Англии.

«Линкольн Сити» представляет третий по силе дивизион Англии Football League One. Клуб ставит себе задачу в следующем сезоне выйти в Чемпионшип.

Даниил Скорко воспитанник Академии «Динамо». Выступает на позиции правого защитника. С лета 2020 года выступает за «Александрию». В минувшем сезоне сыграл 24 матча в УПЛ, в которых забил 4 гола и сделал й голевую передачу. 50 процентов прав на футболиста до сих пор принадлежат «Динамо».

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Даниил Скорко инсайд Александрия Линкольн Сити
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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