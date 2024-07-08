Лучший и самый шустрый. Назван самый скоростной игрок Евро-2024

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья является самым скоростным игроком чемпионата Европы 2024, который близится к заверешнию к Германии.

25-летний игрок лондонского «Челси» возглавляет рейтинг турнира, имея показатель в 35,5 км/ч.

Второй результат у игрока сборной Турции Дженка Тосуна (35,4 км/ч). Замыкает топ-3 еще один представитель испанской команды Ферран Торрес (34,8 км/ч).

Напомним, сборная Испании в полуфинале Евро-2024 сыграет 9 июля с командой Франции, а 10-го числа в другом полуфинале отношения между собой выяснят сборные Нидерландов и Англии.

Ранее сообщалось, что Кукурелья признан лучшим защитником групповой стадии чемпионата Европы 2024.