Лучший и самый шустрый. Назван самый скоростной игрок Евро-2024
Пока вне конкуренции испанец Кукурелья
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья является самым скоростным игроком чемпионата Европы 2024, который близится к заверешнию к Германии.
25-летний игрок лондонского «Челси» возглавляет рейтинг турнира, имея показатель в 35,5 км/ч.
Второй результат у игрока сборной Турции Дженка Тосуна (35,4 км/ч). Замыкает топ-3 еще один представитель испанской команды Ферран Торрес (34,8 км/ч).
Напомним, сборная Испании в полуфинале Евро-2024 сыграет 9 июля с командой Франции, а 10-го числа в другом полуфинале отношения между собой выяснят сборные Нидерландов и Англии.
Ранее сообщалось, что Кукурелья признан лучшим защитником групповой стадии чемпионата Европы 2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подвижек по трансферу пока нет
Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля