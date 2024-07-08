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  4. Источник: Шахтер хочет за Судакова не меньше 50 млн. Клуб не торопится
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 16:30 |
1279
20

Источник: Шахтер хочет за Судакова не меньше 50 млн. Клуб не торопится

Подвижек по трансферу пока нет

08 июля 2024, 16:30 |
1279
20
Источник: Шахтер хочет за Судакова не меньше 50 млн. Клуб не торопится
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» хочет получить не менее 50 миллионов евро за ключевого хавбека Георгия Судакова. Предложения на меньшую сумму клуб рассматривать не будет.

При этом клуб не торопится обязательно продавать игрока, контракт которого рассчитан до конца 2028 года. Не самые удачные выступления на Евро-2024 не снизили требования «Шахтера» к футболисту.

Вацко добавил, что зимой, если бы «Наполи» предложил не 40 миллионов евро и бонусы, а 50 миллионов + бонусы, то клуб продал бы Судакова еще в январе.

Сам игрок после минувшего сезона признал, что готов к переходу в зарубежный чемпионат.

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Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 21
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DK1961
50 лимонов за самовлюблённую ни видящую никого на поле кроме себя деревяшку?!! Ну ну, ищете ослов наподобие менеджмента Челси
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+9
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FunnyCat_____
Подешевел что то Жора, с чего бы это?
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
vovei
Неужели найдутся не умные люди(мягко сказано)
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+7
Alehandro
Хотеть не вредно
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+5
Олександр
Після такого провалу судакова на євро задаром нікому не потрібен .12 як за трубіна дадуть і буде десь на лавці сидіти 
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+4
Андрій Шевченко
Мудаков і 5 не коштує
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Sashko57
А куда шахте спешить, все равно никто за 50 не купит.
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+3
vh
Ну дорожче, ніж зараз він в УПЛ не стане, та і його мотивація теж на межі після такого емоційного накачування на трансфер.
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+2
Boodya
А де 127 млн фунтів від МС?
Де клаусула в розмірі 100млн?
Десь нас на.обують.
Судаков і Шахтар в цьому сезоні одне ціле ..це факт))
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex T
150 не меньше) так на евро отжигал)
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0
AK.228
Как я и думал, Жора сыграл на Евро не убедительно , поэтому все нужно начинать сначала)) хороший сезон в УПЛ и голы в ЛЧ… все получится 
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0
Алексей Левченко
Клоуни.
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0
contr
А посмоктати  Шахтар не хоче ?
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0
Harun Bakircioğlu
Сколько результативных действий за 270 минут Евро? Ноль. С чего бы кому-то захотеть его купить?
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0
Burevestnik
в  УПЛ  зазвіздився !!!
на Євро-2024 зазвіздатий заіскрився новими звьоздами !!! 
дуже мало 50, а нормально  -  60 !!!
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0
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