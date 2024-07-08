Источник: Шахтер хочет за Судакова не меньше 50 млн. Клуб не торопится
Подвижек по трансферу пока нет
По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» хочет получить не менее 50 миллионов евро за ключевого хавбека Георгия Судакова. Предложения на меньшую сумму клуб рассматривать не будет.
При этом клуб не торопится обязательно продавать игрока, контракт которого рассчитан до конца 2028 года. Не самые удачные выступления на Евро-2024 не снизили требования «Шахтера» к футболисту.
Вацко добавил, что зимой, если бы «Наполи» предложил не 40 миллионов евро и бонусы, а 50 миллионов + бонусы, то клуб продал бы Судакова еще в январе.
Сам игрок после минувшего сезона признал, что готов к переходу в зарубежный чемпионат.
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Десь нас на.обують.
Судаков і Шахтар в цьому сезоні одне ціле ..це факт))
на Євро-2024 зазвіздатий заіскрився новими звьоздами !!!
дуже мало 50, а нормально - 60 !!!