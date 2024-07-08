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  4. Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Чемпионат Европы
08 июля 2024, 18:01 |
2383
0

Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция

Бывший главный тренер сборной – о первом полуфинале на Евро

08 июля 2024, 18:01 |
2383
0
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июля состоится первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу в Германии между сборными Франции и Испании.

Наставник «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на это противостояние:

– Я отдаю предпочтение французам. То, что подопечные Дидье Дешама в Германии не впечатляют, не должно обманывать. Это высококлассная сборная, которая тратит ровно столько усилий, сколько нужно, чтобы пройти дальше. А наличие в ее составе «звезд» – Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна, Н'Голо Канте, которые в ключевой момент могут взять игру на себя, увеличивают шансы французов добиться победного результата.

Завтра французам поможет и то, что по разным причинам испанцам не помогут несколько опытных игроков. Именно благодаря более сбалансированному составу исполнителей, в активе которых выступления в самых престижных турнирах, как на клубном уровне, так и за сборную, «Синие», как еще называют футболистов этой страны, выиграют с преимуществом в один мяч и пробьются в финал.

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Мирон Маркевич сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу Евро-2024 Испания - Франция инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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