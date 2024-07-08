Вслед за Сватком и Кривцовым. Форвард Днепра-1 переедет в МЛС

Нападающий Днепра-1 Даниэль Кивинда может перейти в MLS.

Следом за капитаном днепровского клуба Александром Сватком, который перешёл в «Остин», за океан планирует переехать и нападающий команды. Интерес к нему проявляет «Шарлотт». Клуб возобновил полугодовой давности предложение по Даниэлю Кивинде, сообщает ТаТоТаке.

Тогда «Днепр-1» не отпустил молодого форварда. Однако сейчас, когда контракт Кивинды не защищен, а перспектив у клуба почти нет, продать игрока — единственное логичное решение.



В прошедшем сезоне Даниэль Кивинда сыграл 12 матчей за «Днепр-1», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Брентфорда», однако впоследствии слухи об этом утихли.