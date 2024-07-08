Киченок / Жилле – Эпплтон / Солсбери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.

В матче первого раунда микста украинка и Сандер Жилле из Бельгии сразятся против британского тандема Хезер Уотсон / Джо Солсбери. Встреча состоится 4-м запуском на корте №12 после матча юниорок. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Ян Зелинськи [7] – Деми Схюрс / Юго Ни.

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