Киченок / Жилле – Эпплтон / Солсбери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на Уимблдоне
8 июля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.
В матче первого раунда микста украинка и Сандер Жилле из Бельгии сразятся против британского тандема Хезер Уотсон / Джо Солсбери. Встреча состоится 4-м запуском на корте №12 после матча юниорок. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Ян Зелинськи [7] – Деми Схюрс / Юго Ни.
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