Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Жилле – Эпплтон / Солсбери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2024, 16:38 |
69
0

Киченок / Жилле – Эпплтон / Солсбери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на Уимблдоне

08 июля 2024, 16:38 |
69
0
Киченок / Жилле – Эпплтон / Солсбери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

8 июля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.

В матче первого раунда микста украинка и Сандер Жилле из Бельгии сразятся против британского тандема Хезер Уотсон / Джо Солсбери. Встреча состоится 4-м запуском на корте №12 после матча юниорок. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Ян Зелинськи [7] – Деми Схюрс / Юго Ни.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Киченок и Бабош пробились в парный четвертьфинал Уимблдона
Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой
22-летний итальянец впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира Grand Slam
Сандер Жилле Надежда Киченок Хезер Уотсон Джо Солсбери смотреть онлайн Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
Другие виды | 07 июля 2024, 20:33 4
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих

Бланка Влашич поздравила Ярославу с невероятным достижением

КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
Футбол | 07 июля 2024, 17:16 34
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»

Немецкий футболист признался, что боится отпускать дочь гулять на улицу

Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Другие виды | 07.07.2024, 18:10
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Байндл победно стартовала на турнире WTA 125 во Франции
Теннис | 08.07.2024, 15:53
Байндл победно стартовала на турнире WTA 125 во Франции
Байндл победно стартовала на турнире WTA 125 во Франции
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
Война | 08.07.2024, 14:11
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
08.07.2024, 10:36 25
Футбол
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
08.07.2024, 08:54 6
Футбол
«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри
06.07.2024, 17:13 2
Бокс
«Он за один бой от ухода». Хирн высказался об украинском чемпионе мира
«Он за один бой от ухода». Хирн высказался об украинском чемпионе мира
06.07.2024, 20:21 1
Бокс
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
07.07.2024, 12:59 27
Футбол
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
07.07.2024, 12:04 2
Футбол
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
07.07.2024, 00:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем