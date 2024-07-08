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Чемпионат Европы
08 июля 2024, 16:49 | Обновлено 08 июля 2024, 17:38
1520
0

Нет уважения. Капитан Испании Мората готов завершить карьеру в сборной

Форвард не чувствует поддержку внутри страны

08 июля 2024, 16:49 | Обновлено 08 июля 2024, 17:38
1520
0
Нет уважения. Капитан Испании Мората готов завершить карьеру в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Капитан сборной Испании Альваро Мората заявил, что, скорее всего, завершит карьеру в команде после Евро-2024, где испанцы уже вышли в полуфинал.

Причиной форвард называет отсутствие уважение со стороны болельщиков, которые регулярно освистывают Морату. Кроме того, игрок и его семья получали угрозы физической расправы.

«Скорее всего, после Евро я уже не буду доступен для тренера сборной. Я играл в Испании и в других странах. И в других странах чувствовал себя комфортнее».

«В Испании никто никого не уважает», – считает Мората.

31-летний футболист забил в составе национальной команды 36 голов в 78 матчах, являясь четвертым лучшим бомбардиром сборной.

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Альваро Мората сборная Испании по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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