Шахтер определил еще двух соперников на сборе

«Шахтер» продолжает подготовку к новому сезону в Словении. Клуб сообщил о проведение еще двух контрольных матчей: против команд «Бачка-Топола» (Сербия) и «Ризеспор» (Турция).

Игры пройдут 11 и 14 июля соответственно.

Ранее стало известно, что команда Марино Пушича сыграет контрольный матч против новичка АПЛ «Ипсвича», игра пройдет 20 июля.

Чемпион УПЛ успел обыграть «Сараево» 4:1 и сыграл вничью 1:1 с «Хайдуком».