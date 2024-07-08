Украина. Премьер лига08 июля 2024, 17:28 | Обновлено 08 июля 2024, 17:32
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Шахтер определил еще двух соперников на сборе
Команда сыграет против сербской и турецкой команд
08 июля 2024, 17:28 | Обновлено 08 июля 2024, 17:32
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«Шахтер» продолжает подготовку к новому сезону в Словении. Клуб сообщил о проведение еще двух контрольных матчей: против команд «Бачка-Топола» (Сербия) и «Ризеспор» (Турция).
Игры пройдут 11 и 14 июля соответственно.
Ранее стало известно, что команда Марино Пушича сыграет контрольный матч против новичка АПЛ «Ипсвича», игра пройдет 20 июля.
Чемпион УПЛ успел обыграть «Сараево» 4:1 и сыграл вничью 1:1 с «Хайдуком».
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