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Англия
08 июля 2024, 18:02 | Обновлено 08 июля 2024, 18:10
699
0

Одноклубник Мудрика может перейти в Атлетико

Матрасники интересуются Конором Галлахером

08 июля 2024, 18:02 | Обновлено 08 июля 2024, 18:10
699
0
Одноклубник Мудрика может перейти в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может перейти в мадридский «Атлетико».

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, «матрасники» остаются самым заинтересованным клубом в Коноре Галлахере этим летом.

«Атлетико» уже связался с «Челси» относительно возможного трансфера, так как он входит в список приоритетных игроков. Сделка не будет легкой из-за высокой стоимости, но интерес «Атлетико» абсолютно реальный.

В прошлом сезоне полузащитник провёл на поле 50 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 9 ассистов. Стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €50 млн.

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Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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