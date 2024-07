Одноклубник Мудрика может перейти в Атлетико

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может перейти в мадридский «Атлетико».



Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, «матрасники» остаются самым заинтересованным клубом в Коноре Галлахере этим летом.

«Атлетико» уже связался с «Челси» относительно возможного трансфера, так как он входит в список приоритетных игроков. Сделка не будет легкой из-за высокой стоимости, но интерес «Атлетико» абсолютно реальный.



В прошлом сезоне полузащитник провёл на поле 50 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 9 ассистов. Стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €50 млн.

