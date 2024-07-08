Одноклубник Мудрика может перейти в Атлетико
Матрасники интересуются Конором Галлахером
Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может перейти в мадридский «Атлетико».
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, «матрасники» остаются самым заинтересованным клубом в Коноре Галлахере этим летом.
«Атлетико» уже связался с «Челси» относительно возможного трансфера, так как он входит в список приоритетных игроков. Сделка не будет легкой из-за высокой стоимости, но интерес «Атлетико» абсолютно реальный.
В прошлом сезоне полузащитник провёл на поле 50 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 9 ассистов. Стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €50 млн.
🔴⚪️ Understand Atlético Madrid remain the most interested club in Conor Gallagher this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2024
Atléti have made contact with Chelsea for Gallagher as he’s one of the names in the shortlist.
Not an easy deal as still expensive — but Atlético interest is genuine. pic.twitter.com/GxubIkZBfR
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