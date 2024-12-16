Украина. Премьер лига16 декабря 2024, 21:51 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:57
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Повреждение или тактика? Почему Назаренко не попал в основу в игре Полесья
Вингер житомирского клуба не смог сыграть весь матч УПЛ с Шахтером
16 декабря 2024, 21:51 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:57
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Вингер Полесья Александр Назаренко был заявлен в запасе на матч 17-го тура УПЛ против Шахтера (1:0) и вышел на смену во втором тайме.
Отсутствие Александра Назаренко в стартовом составе Полесья против чемпионов не связано с тренерскими решениями по тактике.
По информации ТаТоТаке, у игрока сборной Украины – повреждение, которое не позволило ему участвовать в подготовительном микроцикле и не позволило играть все 90 минут.
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