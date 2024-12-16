БАРТУЛОВИЧ: «Самое главное – что у нас есть футбол во время войны»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович рассказал о победе над «Черноморцем» в 17-м туре УПЛ:

– Поздравляю команду с важной, тяжелой победой. Всю неделю настраивались на игру, понимали, как важна она будет для нас. Возможно где-то это и давило на нас после того, когда мы забили. Где-то соперник владел мячом некоторое время. В таких встречах важно забивать второй гол. У нас была возможность забить у Кораблина. Пропустили гол от Черноморца, но сумели собраться, найти силы и вырвать победу. У нас балканский день. Все ребята молодцы, спасибо им за игру и характер.

– Или все то, о чем разговаривали с командой перед встречей, удалось воплотить на поле?

– Начало матча показало, что самое главное это подбор мяча, особенно, учитывая состояние газона и погоду. Именно после того, как мы подобрали мяч, мы и забили гол. Были еще возможности, которые не реализовали. Создавать моменты важно на таком поле. По-моему, интересная игра была. Обе команды хотели победить. Заслужили победу и победили именно мы сегодня.

– Возможно, учитывая, какая погода у нас в декабре, нужно заканчивать чемпионат раньше и доигрывать через два дня на третьей весной?

– Считаю, что так можно сделать. Но есть команды, играющие в еврокубках. Осенью им важно играть по такому графику. Весной – другое дело. Можно играть почаще. Я, будучи футболистом, всегда хотел больше играть, чем тренироваться. Это полегче. Но такие матчи ведь не только у нас. Вчера играли команды, сегодня тоже. Самое главное, что у нас есть футбол во время войны. Будем готовиться на второй круг.

– Продолжите ли вы работать с командой дальше?

– Будет разговор с президентом клуба, и все с ним будем обсуждать.

– Кто из игроков оставит «Зарю» зимой?

– Точно у нас не будет Бенито и Ндура. А дальше – будем разговаривать, общаться.

– Арендованные в «Динамо» игроки могут вернуться зимой в состав киевлян?

– Все может быть. Но надеемся, что все они останутся у нас.

– На какую позицию нужно усиление вашей команде в первую очередь?

– Надо усиливать каждое звено. Нужна конкуренция. Когда она есть – есть прогресс. Особенно когда в команде так много молодых футболистов.

– Алексей Гусев не играет, потому что проигрывает пока конкуренцию?

– Надеемся, что он пройдет с нами полноценное собрание и будет готов играть. Летом он поехал в состав сборной на Евро, потому с нами практически не работал. Гусев пройдет сборы, сыграет 5–6 поединков и еще прибавит. За эти полгода, которые он в команде, Алексей добавил, прогрессирует. Уверен, что во втором круге у него будет больше шансов сыграть за Зарю.