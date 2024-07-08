Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 17:12 | Обновлено 08 июля 2024, 17:36
684
2

«Игроки мыслями в Киеве». Шовковский выразил позицию Динамо по теракту рф

Клуб отреагировал на очередную варварскую атаку

08 июля 2024, 17:12 | Обновлено 08 июля 2024, 17:36
684
2
«Игроки мыслями в Киеве». Шовковский выразил позицию Динамо по теракту рф
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Утром 8 июля российские оккупанты провели массированный ракетный обстрел. В Украине были попадания в Киеве, Кривом Роге, Днепре и других городах.

Одна ракета попала в отделение известной столичной детской клиники Охматдет. Позицию «Динамо» выразил наставник Александр Шовковский.

– В первую очередь, хочу выразить слова поддержки всем, кто сегодня пострадал от варварской атаки со стороны россии. Трудно найти нужные слова, чтобы выразить весь ужас произошедшего.

Сегодня команда добралась до места проведения сбора в Австрии, где будет готовиться к матчам квалификации Лиги чемпионов. Мы уже провели первую тренировку, но она была с особыми ощущениями, ведь все ребята были в своих мыслях в Киеве, вместе со всеми киевлянами, украинцами. То, что сейчас происходит, — попадание в Охматдет, жилые кварталы, дома, больницы... трудно найти слова, чтобы описать боль, которую вызывают такие события.

Но мы все понимаем, что наша страна, нация всю свою жизнь боролась за независимость, на протяжении многих лет у нее были внешние враги, соседи, которые не давали нам спокойно жить и развивать наше государство. И сейчас это продолжается. Но мы выстояли тогда, выстоим теперь и в будущем. Сделаем все возможное, чтобы наша страна процветала, ведь в ней живут люди, знающие цену свободы и несокрушимости.

Хочу еще раз высказать слова поддержки от всей команды украинцам: мы вместе с вами, хоть и находимся за границей и готовимся к своим задачам. Но мы болеем, переживаем за земляков, все наши мысли с украинцами.

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Динамо Киев Александр Шовковский российско-украинская война чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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ManCity
29 чоловіків сидять в Австрії. На якій підставі? Кого питали,  чи потрібен той недофутбол, в який вони ніби грають?
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Андрій Шевченко
Респект
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