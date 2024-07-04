Кривцов неудачно сыграл в отборе и привез. Интер Майами вырвал 3 очка в MLS
Цапли обыграли Шарлотт со счетом 2:1 на выезде
В ночь на 4 июля состоялся матч очередного тура MLS между командами Шарлотт и Интер Майами. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Голами за цаплей отличились Роберт Тэйлор (30) и Бенджамин Кремаски (86), а у хозяев единственный мяч оформил Патрик Агьеманг (41).
Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве. На 21-й минуте украинец получил желтую карточку, а на 30-й неудачно сыграл в отборе, после чего Агьеманг вышел 1 на 1 с голкипером и поразил ворота. Интересно, что Патрик в итоге был удален на 90+6-й.
Звездные футболисты Интер Майами Лионель Месси и Луис Суарес пропустили встречу, поскольку находятся в расположениях своих сборных на Копа Америка 2024.
В параллельном матче Цинциннати выиграл у Ди Си Юнайтед 3:2. Счет в игре на 10-й минуте открыл Кевин Келси, который выступает за львов на правах аренды из Шахтера.
MLS. 3–4 июля
Ди Си Юнайтед – Цинциннати – 2:3
Голы: Родригес, 24, Пирани, 69 – Келси, 10, Буха, 39, 63
Шарлотт – Интер Майами – 1:2
Голы: Агьеманг, 41 – Тэйлор, 30, Кремаски, 86
Удаление: Агьеманг, 90+6
Видео ошибки Кривцова, после которой Агьеманг забил в ворота Интер Майами
𝐒𝐓𝐑𝐄𝐍𝐆𝐓𝐇 and 𝐒𝐏𝐄𝐄𝐃 from @Patrick_agyy 💪⚡️ pic.twitter.com/fyvPwXtPzT— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 4, 2024
Make that seven straight road wins for @fccincinnati! pic.twitter.com/b2r9DxWZeL— Major League Soccer (@MLS) July 4, 2024
Victory is ours at full-time! 💗🖤✨ pic.twitter.com/85CXqupB5w— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 4, 2024
События матча
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