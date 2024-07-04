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  4. Кривцов неудачно сыграл в отборе и привез. Интер Майами вырвал 3 очка в MLS
МЛС США
Шарлотт
04.07.2024 02:30 – FT 1 : 2
Интер Майами
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Major League Soccer
04 июля 2024, 04:48 |
230
0

Кривцов неудачно сыграл в отборе и привез. Интер Майами вырвал 3 очка в MLS

Цапли обыграли Шарлотт со счетом 2:1 на выезде

04 июля 2024, 04:48 |
230
0
Кривцов неудачно сыграл в отборе и привез. Интер Майами вырвал 3 очка в MLS
ФК Интер Майами

В ночь на 4 июля состоялся матч очередного тура MLS между командами Шарлотт и Интер Майами. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Голами за цаплей отличились Роберт Тэйлор (30) и Бенджамин Кремаски (86), а у хозяев единственный мяч оформил Патрик Агьеманг (41).

Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве. На 21-й минуте украинец получил желтую карточку, а на 30-й неудачно сыграл в отборе, после чего Агьеманг вышел 1 на 1 с голкипером и поразил ворота. Интересно, что Патрик в итоге был удален на 90+6-й.

Звездные футболисты Интер Майами Лионель Месси и Луис Суарес пропустили встречу, поскольку находятся в расположениях своих сборных на Копа Америка 2024.

В параллельном матче Цинциннати выиграл у Ди Си Юнайтед 3:2. Счет в игре на 10-й минуте открыл Кевин Келси, который выступает за львов на правах аренды из Шахтера.

MLS. 3–4 июля

Ди Си Юнайтед – Цинциннати – 2:3

Голы: Родригес, 24, Пирани, 69 – Келси, 10, Буха, 39, 63

Шарлотт – Интер Майами – 1:2

Голы: Агьеманг, 41 – Тэйлор, 30, Кремаски, 86

Удаление: Агьеманг, 90+6

Видео ошибки Кривцова, после которой Агьеманг забил в ворота Интер Майами

События матча

90’ +6
Patrick Agyemang (Шарлотт) получает красную карточку.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Benjamin Cremaschi (Интер Майами).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Patrick Agyemang (Шарлотт).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Тэйлор (Интер Майами).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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