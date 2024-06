Ямал стал самым молодым игроком сыгравшим в плей-офф Евро

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.



Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, принявшим участие в матче плей-офф Евро.



На момент выхода на поле игроку, представляющему на клубном уровне «Барселону» 16 лет и 357 дней.

🚨 Lamine Yamal becomes the youngest player to appear in a UEFA Euro knockout stage game! 💎#EURO2024 pic.twitter.com/s3vIpu5GtN