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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 22:45 | Обновлено 30 июня 2024, 22:58
315
0

Ямал стал самым молодым игроком сыгравшим в плей-офф Евро

Игрок вышел в стартовом составе на матч против Грузии

30 июня 2024, 22:45 | Обновлено 30 июня 2024, 22:58
315
0
Ямал стал самым молодым игроком сыгравшим в плей-офф Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, принявшим участие в матче плей-офф Евро.

На момент выхода на поле игроку, представляющему на клубном уровне «Барселону» 16 лет и 357 дней.

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Ламин Ямал сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Испания - Грузия рекорд
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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