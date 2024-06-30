Чемпионат Европы30 июня 2024, 22:45 | Обновлено 30 июня 2024, 22:58
315
0
Ямал стал самым молодым игроком сыгравшим в плей-офф Евро
Игрок вышел в стартовом составе на матч против Грузии
30 июня 2024, 22:45 | Обновлено 30 июня 2024, 22:58
315
0
30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.
Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, принявшим участие в матче плей-офф Евро.
На момент выхода на поле игроку, представляющему на клубном уровне «Барселону» 16 лет и 357 дней.
🚨 Lamine Yamal becomes the youngest player to appear in a UEFA Euro knockout stage game! 💎#EURO2024 pic.twitter.com/s3vIpu5GtN— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июня 2024, 21:38 40
Англичане были близки к провалу
Футбол | 30 июня 2024, 22:40 0
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок
Футбол | 30.06.2024, 14:57
Футбол | 30.06.2024, 17:19
Футбол | 30.06.2024, 08:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.06.2024, 07:11 8
29.06.2024, 18:59 1
Бокс
29.06.2024, 09:05 1
29.06.2024, 18:06
29.06.2024, 08:49 17
29.06.2024, 21:36
30.06.2024, 09:01 20