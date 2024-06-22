Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия – Румыния. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 22:55 |
10270
0

Бельгия – Румыния. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы Е на Евро-2024

22 июня 2024, 22:55 |
10270
0
Бельгия – Румыния. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Кельне 22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.

Евро-2024. 2-й тур

Группа Е. Кельн, 22 июня

Бельгия – Румыния – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Тилеманс, 2

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Тилеманс, 2 мин.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в Таунусштайне в неполном составе
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Зинченко рассказал, чьи слова вспомнил после пропущенного от Словакии
сборная Бельгии по футболу сборная Румынии по футболу Бельгия - Румыния смотреть онлайн Евро-2024 видео голов и обзор Юри Тилеманс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Днепр-1 вскоре прекратит свое существование
Футбол | 22 июня 2024, 11:26 54
Источник: Днепр-1 вскоре прекратит свое существование
Источник: Днепр-1 вскоре прекратит свое существование

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас

Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Футбол | 22 июня 2024, 00:19 17
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24

Польша потеряла все шансы выйти из группы D в плей-офф чемпионата Европы

Калинина разгромила первую соперницу в отборе к турниру WTA 500 в Истборне
Теннис | 22.06.2024, 17:45
Калинина разгромила первую соперницу в отборе к турниру WTA 500 в Истборне
Калинина разгромила первую соперницу в отборе к турниру WTA 500 в Истборне
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Футбол | 21.06.2024, 23:29
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
ВИДЕО. Трубин оценил выбор болельщиков и звание Лев матча
Футбол | 22.06.2024, 22:12
ВИДЕО. Трубин оценил выбор болельщиков и звание Лев матча
ВИДЕО. Трубин оценил выбор болельщиков и звание Лев матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
21.06.2024, 13:10 91
Футбол
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 4
Футбол
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
21.06.2024, 10:29 8
Бокс
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
21.06.2024, 16:23 15
Футбол
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 81
Футбол
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
20.06.2024, 23:09 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем