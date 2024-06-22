Бельгия – Румыния. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В немецком Кельне 22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.

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Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.

Евро-2024. 2-й тур

Группа Е. Кельн, 22 июня

Бельгия – Румыния – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Тилеманс, 2

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Тилеманс, 2 мин.