Чемпионат Европы22 июня 2024, 22:55 |
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Бельгия – Румыния. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы Е на Евро-2024
22 июня 2024, 22:55 |
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В немецком Кельне 22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.
Евро-2024. 2-й тур
Группа Е. Кельн, 22 июня
Бельгия – Румыния – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Тилеманс, 2
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Тилеманс, 2 мин.
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