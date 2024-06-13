От Гончаренко до Ваната: 10 динамовцев – лучших снайперов чемпионата страны

Победа Владислава Ваната в бомбардирской гонке украинской Премьер-лиги этого сезона побудила вспомнить других динамовцев Киева, которые в разные эпохи выигрывали спор голеадоров на внутренней арене. Получилась воистину легендарная десятка бомбардиров.

1. Макар Гончаренко (1938 – 20 голов)

Чемпионат СССР-38 оказался суперским для форварда киевского «Динамо» Макара Гончаренко. В матче против ленинградского «Спартака» во 2-м туре (7:0 – победа киевлян, оборона соперников была разбита на мелкие кусочки!) Гончаренко отличился четыре раза. И что примечательно: между 1-м и 4-м голом временное расстояние составляло 76 минут. В 15-м туре на счету Гончаренко – хет-трик в ворота команды «Темп» из Баку. На этот раз киевлянин истратил на голевое достижение всего 23 минуты во 2-м тайме. Валерий Мирский и Борис Семибратский в своей книге «Атакующая вершины» так характеризовали Гончаренко: «Неутомимый правый крайний нападающий, взявший за правило не уходить с поля без забитого гола».

2. Андрей Зазроев (1952 – 11 голов)

Чемпионат СССР-52 проходил в один круг и стал самым успешным для киевского «Динамо» в раннее послевоенное время. Команда из столицы Украины заняла 2-е место, выпестовав в своих рядах лучшего бомбардира того турнира: Андрей Зазроев забил 11 голов в 12-ти матчах. Особенно ему удался поединок 2-го тура против московского «Локомотива»: в первые 15 минут 2-го тайма киевлянин забил трижды! Зазроев добавил к этому в той игре и голевую передачу, а в итоге эстонский арбитр Валдо Калевисте (он же Валентин Богатырев) зафиксировал победу киевлян со счетом 4:0. Отмечу и нежадность лучшего снайпера того чемпионата. К примеру, в матче с «Шахтером» в 9-м туре (4:0 в пользу «Динамо») хет-триком уже отличился партнер Зазроева по нападению Владимир Богданович. Дважды ему ассистировал Зазроев, а один раз Андрей Иванович отличился и своим голом, ассистировал ему как раз Богданович. Итак, уже в свой первый сезон в Киеве уроженец Тифлиса (ныне – Тбилиси) стал лучшим снайпером всего чемпионата!

3. Олег Блохин (1972 – 14 голов, 1973 – 18 голов, 1974 – 20 голов, 1975 – 18 голов, 1977 – 17 голов)

ФК Динамо. Олег Блохин

Четыре раза подряд становиться лучшим снайпером внутреннего чемпионата – уникальное достижение, которое покорилось уникальному форварду – Олегу Блохину. В книге «Гол, который я не забил» Олег Владимирович вспоминает свой 2-й бомбардирский сезон: «Мало забиваешь», – чаще всего говорят мне теперь. В прошлом году говорили другое. А формально разница невелика… Но я сам понимаю, что этого мало, а для положения моей команды это существенно… У меня большинство голевых ситуаций возникает после скоростного рывка, когда времени на раздумья в обрез. Такие моменты появляются по-своему стихийно… Понимаю, что надо в тренировке над концовками работать…». Третье подряд бомбардирское лауреатство Блохин прокомментировал так: «20 мячей, забитых в 29 проведенных мною матчах, было и много, и мало. Много потому, что в начале сезона непонятный и труднообъяснимый «вирус неверия» буквально парализовал мои действия у ворот, и долгое время игра на острие атаки у меня не шла. Мало потому, что именно в этом сезоне я все больше и больше стал отдавать предпочтение организации голевых ситуаций, уступая нередко почти верный гол своему товарищу. И, право же, содействие голу радовало меня не меньше, чем лично забитый мяч». Вот так, не только пополнению собственного голевого багажа радуется искусный форвард!

4. Олег Протасов (1990 – 12 голов)

Олег Протасов

В чемпионском для киевлян сезоне-1990 Олег Протасов поделил 1-е место в бомбардирском рейтинге с московским спартаковцем Валерием Шмаровым. Наверное, не только мне, но и многим поклонникам «Динамо» запал в память его дубль в ворота московского «Спартака» в пасмурный первосентябрьский день. Сначала Протасов реализовал пенальти, а потом мастерски сыграл, когда вышел один на один с кипером красно-белых Станиславом Черчесовым. Ну, и в том году в Украине на полный голос заявила о себе национальная символика, и тот же матч против «Спартака» киевляне играли в желтой форме, а на трибунах Республиканского, собравших 52 000 зрителей, было немало сине-желтых флагов.

5. Сергей Ребров (1997/98 – 22 гола)

ФК Динамо. Сергей Ребров

В сезоне-1997/98 Сергей Ребров и Андрей Шевченко на исходе чемпионата вышли на сумасшедший бомбардирский график: каждый из них в 8-ми заключительных матчах сезона отличился по 8 раз! То есть в среднем по голу за матч! В итоге, лучшим снайпером чемпионата стал нынешний наставник национальной сборной Украины, а 2-е место занял нынешний глава Федерации футбола Украины с 19-тью голами. Особенно запомнился в контексте голевых успехов Реброва июньский выездной матч против «Таврии». В присутствии 16 000 крымских болельщиков киевляне выиграли 3:0, а все 3 гола – на счету Сергея Станиславовича!

6. Андрей Шевченко (1998/99 – 18 голов)

ФК Динамо. Андрей Шевченко

В последний свой предмиланский сезон в Киеве Андрей Шевченко выиграл титул лучшего бомбардира чемпионата. Что примечательно: без единого хет-трика (хет-трик в чемпионате Украины на счету легендарного нападающего имел место годом ранее – в дерби против ЦСКА). В то же время – со множеством дублей: от дуплетных выстрелов киевского голеадора пострадали в том сезоне «Прикарпатье», запорожский и мариупольский «Металлурги», «Ворскла», ЦСКА.

7. Максим Шацких (1999/00 – 20 голов, 2002/03 – 22 гола)

ФК Динамо. Максим Шацких

Выиграв бомбардирскую гонку в последнем сезоне 2-го тысячелетия, Максим Шацких словно подвел черту под тем славным периодом динамовской истории: трижды подряд киевляне выигрывали спор бомбардиров, и каждый раз это был новый лауреат. В сезоне-1999/00 нападающий из Узбекистана выдал просто сумасшедшую концовку чемпионата: в мае-июне в 5-ти матчах подряд он отличался по меньшей мере дважды! А в воротах «Ворсклы» в этот же период расписался трижды! Был ли у кого-нибудь из участников чемпионата Украины когда-нибудь такой же ударный отрезок! В сезоне-2002/03 Максим во второй раз стал лучшим снайпером чемпионата Украины. Тогда ему удался хет-трик в матче против «Металлиста» (5:2 – общий счет). Что интересно: в целом, все триплеты Шацких в чемпионатах Украины имели место на домашней для «Динамо» арене. И в то же время Максим нередко слышал немало, как по мне, незаслуженных упреков-порицаний с домашних трибун: мол, множество моментов упустил. Тем не менее, в крайне узкой компании (только с Блохиным!) Шацких является динамовцем-мультипобедителем бомбардирской гонки во внутреннем чемпионате.

8. Артем Милевский (2009/10 – 17 голов)

uefa.com. Артем Милевский

Бесспорно, среди всех голов Артема Милевского в многоголевом для него сезоне-2009/10 больше всего вспоминается его дубль в ворота «Шахтера» (3:0 – окончательный счет той игры) на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в позднеосеннем Киеве. Сначала – гол в раздевалку после скидки (или неудачной остановки мяча) Андрея Шевченко и прицельного удара Артема. А вскоре после перерыва Шевченко вывел Милевского на ударную позицию, и Артем, преодолевая сопротивление Дарио Срны, отправил мяч в сетку. Да и дубль Мили в ворота «Металлиста» уже весной (снова счет 3:0 в пользу киевлян) как забыть! Это тот самый матч, когда на «Динамо» имени Валерия Лобановского был супераншлаг, ведь болельщиками были заняты не только трибуны, но и склоны, заборы и осветительные мачты! Милевский тогда забивал после прострельной передачи Андрея Ярмоленко и интуитивного пропуска мяча Андреем Шевченко.

9. Андрей Ярмоленко (2016/17 – 15 голов)

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Ныне действующий игрок киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в сезоне-2016/17 подарил болельщикам каскад ярких дублей: на старте сезона в ворота «Карпат» на выезде, а уже в апреле в двух подряд матчах: против «Александрии» на выезде (буквально в последней 10-минутке поединка) и против донецкого «Олимпика» дома. В том же апреле от дуплета Андрея пострадал и «Черноморец» на домашнем стадионе, а уже в мае в харьковском матче против «Шахтера» Никите Шевченко также пришлось дважды вынуть мяч из сетки после точных ударов Ярмоленко.

10. Владислав Ванат (2023/24 – 15 голов)

ФК Динамо. Владислав Ванат

Лучший бомбардир недавно завершившегося чемпионата Украины начал забивать уже с 1-го тура. Тогда, еще в июле 2023-го Владислав дважды забил в ворота «Миная»: сначала подстерег ошибку защитника закарпатцев Владимира Одарюка и неотразимо пробил, а потом точным ударом замкнул замечательную комбинацию Шапаренко – Буяльский – Кабаев. И отмечу еще очень важный гол Ваната в ноябрьском выездном поединке против амбициозного «Кривбасса»: там был и простор контратаки, и снова форвард подстерег ошибку защитника (на этот раз Дениса Кузика) и переиграл кипера. Тот гол в частности и тот матч в целом стали своего рода эскизом нового «Динамо» – команды под руководством Александра Шовковского. И этот рисунок был куда более привлекательным, чем у «Динамо» Мирчи Луческу в начале сезона. Искренне верю, что Владислав и в дальнейшем разовьет свои бомбардирские качества, тем более, что обладает еще одной важной чертой: частенько его голы являются победными.

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Бомбардирство, голевое чутье, умение прочитать ситуацию на поле, оказаться в нужное время в нужном месте, нестандартной игровой мыслью оставить в дураках защитника, эффективно применить разнообразные ухищрения во время атак – особый дар. И не всегда в команде-звезде блистает умелый снайпер. Скажем, легендарное масловское «Динамо» 2-й половины 1960-х не воспитало в своих рядах лучшего бомбардира чемпионата. Собственно, 29 раз киевляне становились чемпионами, а вот бомбардирский спор представители динамовского клуба выигрывали лишь 15 раз. Тем не менее, поймал себя на мысли, что если спросить у рядового болельщика о том, кто из динамовцев был увенчан лаврами лучшего бомбардира, то, может, за исключением снайперов 1930-х и 1950-х, остальных все назовут достаточно уверенно, просто вспомнив самых лучших форвардов в истории клуба. Теперь в этом привилегированном обществе – пополнение в лице талантливого нападающего, имеющего незаурядный потенциал. А в динамовской структуре подрастают и еще более юные хитрые на выдумку голеадоры. Не расплескаем чашу с голевым потенциалом!

Алексей РЫЖКОВ