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Ролан Гаррос
01 июня 2024, 11:12 | Обновлено 01 июня 2024, 11:20
249
0

ВИДЕО. Безумный поступок. На РГ-2024 француз пнул щит и травмировался

Артур Риндеркнех пострадал от плохого поведения

01 июня 2024, 11:12 | Обновлено 01 июня 2024, 11:20
249
0
ВИДЕО. Безумный поступок. На РГ-2024 француз пнул щит и травмировался
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Риндеркнех

Французский теннисист Артур Риндеркнех на Ролан Гаррос 2024 позволил себе недисциплинированный поступок, который привел к его снятию с турнира.

Риндеркнех в матче второго круга против аргентинского теннисиста Томаса Этчеверри пнул рекламный щит. Это привело к травме стопы и Артур был вынужден взять медицинский перерыв, а затем и вовсе снялся с матча.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (8:10), 6:1, 5:0 в пользу Этчеверри.

Основной турнир Ролан Гаррос у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня.

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Артур Риндеркнех Ролан Гаррос 2024 травма
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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