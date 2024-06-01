ВИДЕО. Безумный поступок. На РГ-2024 француз пнул щит и травмировался
Артур Риндеркнех пострадал от плохого поведения
Французский теннисист Артур Риндеркнех на Ролан Гаррос 2024 позволил себе недисциплинированный поступок, который привел к его снятию с турнира.
Риндеркнех в матче второго круга против аргентинского теннисиста Томаса Этчеверри пнул рекламный щит. Это привело к травме стопы и Артур был вынужден взять медицинский перерыв, а затем и вовсе снялся с матча.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (8:10), 6:1, 5:0 в пользу Этчеверри.
Основной турнир Ролан Гаррос у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня.
Sorry, but the way Arthur Rinderknech got hurt, it's probably the dumbest injury I've seen this year 😭— Tan 🇫🇷 🇨🇦 (@yesiamtan) May 31, 2024
It really was possible to beat Etcheverry#RolandGarros pic.twitter.com/sWGwzvrrn4
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