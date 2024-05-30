На Ролан Гаррос запретили алкоголь. Все из-за неадекватных болельщиков

30 мая директор Ролан Гаррос Амели Моресмо заявила, что болельщики больше не смогут употреблять алкоголь на трибунах:

«Алкоголь до этого времени был разрешен на трибунах. Теперь уже нет. Судьи действительно будут еще строже (к болельщикам), чтобы игроков и игру и дальше уважали», – сказала Амели.

29 мая произошел неприятный инцидент. Бельгийский теннисист Давид Гоффен заявил, что болельщик плюнул в него жвачкой во время его матча против Джованни Мпетши Перрикара.

30 мая первая ракетка мира Ига Свентек обратилась к болельщикам после победы над Наоми Осакой с просьбой не шуметь и ничего не выкрикивать во время розыгрышей.