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  4. На Ролан Гаррос запретили алкоголь. Все из-за неадекватных болельщиков
Ролан Гаррос
30 мая 2024, 20:54 |
224
0

На Ролан Гаррос запретили алкоголь. Все из-за неадекватных болельщиков

Один из фанатов плюнул в Давида Гоффена жвачкой

30 мая 2024, 20:54 |
224
0
На Ролан Гаррос запретили алкоголь. Все из-за неадекватных болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

30 мая директор Ролан Гаррос Амели Моресмо заявила, что болельщики больше не смогут употреблять алкоголь на трибунах:

«Алкоголь до этого времени был разрешен на трибунах. Теперь уже нет. Судьи действительно будут еще строже (к болельщикам), чтобы игроков и игру и дальше уважали», – сказала Амели.

29 мая произошел неприятный инцидент. Бельгийский теннисист Давид Гоффен заявил, что болельщик плюнул в него жвачкой во время его матча против Джованни Мпетши Перрикара.

30 мая первая ракетка мира Ига Свентек обратилась к болельщикам после победы над Наоми Осакой с просьбой не шуметь и ничего не выкрикивать во время розыгрышей.

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Давид Гоффен алкоголь Ролан Гаррос Ролан Гаррос 2024 Ига Свёнтек Амели Моресмо
Даниил Агарков Источник: Sky Sports
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