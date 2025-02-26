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Англия
26 февраля 2025, 17:57 | Обновлено 26 февраля 2025, 18:11
411
1

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал спад в результатах

Команда 26-го февраля встретится против «Ньюкасла»

26 февраля 2025, 17:57 | Обновлено 26 февраля 2025, 18:11
411
1
Главный тренер Ливерпуля прокомментировал спад в результатах
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот обратился к болельщикам клуба перед матчем с «Ньюкаслом».

«Когда я приехал сюда, то я знал, насколько важна роль атмосферы на «Энфилде». Конечно, сейчас очень много внимания к команде из-за турнирной таблицы. Наша задача – выполнять свою работу и побеждать в каждой игре.

Стоит понимать, что у нас были тяжелые матчи против «Эвертона» и «Астон Виллы». Было трудно победить «Вулверхэмптон». Тогда в нас начали сомневаться.

Наше видение этих результатов заключается в том, что нужно двигаться к своей цели. Мы выиграли очень важный матч на выезде против «Манчестер Сити».

Единственное, что я хочу, – это чтобы наши болельщики верили в мечту. Это большая часть того, что делает этот клуб особенным. Важно, чтобы мы оправдали их надежды», – прокомментировал Слот.

Ранее стало известно, что игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд дал предварительное согласие перейти в мадридский «Реал».

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Александр Сильченко Источник: ФК Ливерпуль
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Mark4854590
У Ліверпуля вже солідний відрив. Арсенал має проблеми в атаці. Тож запасу має вистачити?
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