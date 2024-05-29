Свёнтек обратилась к болельщикам с важной просьбой после победы над Осакой

Первая ракетка мира Ига Свёнтек после невероятного камбэка в игре с Наоми Осакой попросила болельщиков на Ролан Гаррос вести себя тише во время розыгрышей.

«Я очень уважаю вас, ребята, и знаю, что мы играем для вас, но иногда под сильным давлением, когда вы кричите что-то во время розыгрышей, очень трудно быть сосредоточенным.

Обычно я не говорю об этом, потому что хочу быть игроком, который находится в тонусе и сосредоточен. Но для нас это очень серьезно. Мы всю жизнь боремся за то, чтобы становиться все лучше и лучше. Иногда это трудно принять. Ставки велики. Выиграть можно много денег. Потеря нескольких очков может изменить многое.

Пожалуйста, ребята, по возможности поддерживайте нас между розыгрышами, но не во время, это было бы здорово. Надеюсь, что я все еще буду вам нравиться, потому что я знаю, что французская публика может выбрать несколько игроков, которые им не нравятся, и освистать их. Но я люблю вас, ребята, и мне всегда нравилось играть здесь, так что давайте продолжать в том же духе», – сказала польская теннисистка.

Свёнтек выиграла на кортах Парижа три титула.