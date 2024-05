Отдал сет со счетом 2:6. Алькарас пробился в 1/16 финала Ролан Гаррос 2024

3-я ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос испанец в четырех сетах переиграл Йеспера де Йонга (Нидерланды, ATP 176) за 3 часа и 11 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/16 финала

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 3:6, 4:6, 6:2, 2:6

Это была первая встреча соперников.

Алькарас в 1/16 финала французского мейджора сыграет против победителя матча Себастьян Корда – Сун Ву Квон. На старте соревнований в Париже испанец одолел Джеффри Джона Вульфа.

Карлос защищает очки за прошлогодний полуфинал.

