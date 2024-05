Рафаэль НАДАЛЬ: Высока вероятность, что я больше не вернусь на Ролан Гаррос

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Александра Зверева в первом раунде Открытого чемпионата Франции 2024:

«Мне трудно говорить. Не знаю, будет ли это последний раз, когда я выступаю перед вами – честно, я не уверен. Но если это последний раз – мне очень понравилось.

Трудно передать мои ощущения словами. Здесь я испытывал особенную любовь, и это мое самое любимое место.

Нужно поздравить Сашу с отличным матчем и с его победой в Риме. Желаю тебе успехов на турнире. Знаю, что в 2022-м ты пережил тяжелый момент. Ты заслуживаешь большего. Так что поздравляю и желаю успехов.

А я пережил очень тяжелые два года из-за травм, прошел тяжелый процесс, чтобы исполнить мечту и вернуться на Ролан Гаррос. Жребий мне достался не лучший, но я боролся, у меня были шансы – но этого не хватило против такого сильного соперника.

Трудно сказать, что будет в будущем. Высока вероятность, что я больше не вернусь на Ролан Гаррос. Но я не могу сказать на 100%.

Мне очень нравится играть, я путешествую с семьей и получаю удовольствие. И кажется, что игра идет лучше, чем два месяца назад. Надеюсь вернуться на этот корт на Олимпиаду – это меня мотивирует. Это будет еще одна возможность, и я надеюсь хорошо подготовиться.

В детстве я и не мог мечтать, что добьюсь здесь таких успехов. Это был замечательный путь», – сказал Надаль.

Надаль 14 раз за карьере выигрывал трофей на Ролан Гаррос. Рафаэль впервые проиграл в стартовом матче французского мейджора. До этого года было 18 побед в первом раунде.

