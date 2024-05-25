Агуэро сделал необычную ставку на финал Кубка Англии на сумму $10 тысяч
Кубок 25 мая между собой разыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»
25 мая состоится финальный матч Кубка Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Легендарный аргентинский экс-форвард «горожан» Серхио Агуэро поставил на этот матч 10 тысяч долларов.
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на финал Кубка Англии
Серхио заиграл не самую обычную ставку – тотал больше 2.75 голов. Коэффициент – 1,55.
Сумма ставки делится пополам и равными частями размещается на тотал больше 2,5 голов и тотал больше 3 голов. Таким образом, если в поединке будет забито 4 мяча, то Серхио заработает чистыми 5500 долларов.
Если будет забито 3 гола, то часто ставки сыграет, а по другой части будет возврат. В таком случае Агуэро получит 12 750 долларов. Если будет забито меньше 3 голов, то Серхио придется попрощаться с 10 000 долларов.
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