Агуэро сделал необычную ставку на финал Кубка Англии на сумму $10 тысяч

25 мая состоится финальный матч Кубка Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Легендарный аргентинский экс-форвард «горожан» Серхио Агуэро поставил на этот матч 10 тысяч долларов.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на финал Кубка Англии

Серхио заиграл не самую обычную ставку – тотал больше 2.75 голов. Коэффициент – 1,55.

Сумма ставки делится пополам и равными частями размещается на тотал больше 2,5 голов и тотал больше 3 голов. Таким образом, если в поединке будет забито 4 мяча, то Серхио заработает чистыми 5500 долларов.

Если будет забито 3 гола, то часто ставки сыграет, а по другой части будет возврат. В таком случае Агуэро получит 12 750 долларов. Если будет забито меньше 3 голов, то Серхио придется попрощаться с 10 000 долларов.