Авторитетный инсайдер рассказал о планах Роналду и Аль-Насра

39-летний португальский форвард Криштиану Роналду может продлить контракт с саудовским клубом «Аль-Наср».

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Бен Джейкобс. По информации источника, новое соглашение может быть рассчитано до 2026 года.

Джейкобс утверждает, что руководство «всемирного клуба» стремится удержать его подольше. Продление телевизионных прав в Саудовской Аравии запланировано на 2025 год, и участие Роналду в следующем цикле считается важным.

Криштиану играет за «Аль-Наср» с 2023 года. В 60 матчах он забил 54 гола и отдал 14 ассистов.

Ранее появилась информация, что владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм связывался с КриРо для того, чтобы пригласить его в команду и создать связку Месси – Роналду.