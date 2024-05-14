Авторитетный инсайдер рассказал о планах Роналду и Аль-Насра
Бен Джейкобс сообщил, что Криштиану может продлить контракт с клубом до 2026 года
39-летний португальский форвард Криштиану Роналду может продлить контракт с саудовским клубом «Аль-Наср».
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Бен Джейкобс. По информации источника, новое соглашение может быть рассчитано до 2026 года.
Джейкобс утверждает, что руководство «всемирного клуба» стремится удержать его подольше. Продление телевизионных прав в Саудовской Аравии запланировано на 2025 год, и участие Роналду в следующем цикле считается важным.
Криштиану играет за «Аль-Наср» с 2023 года. В 60 матчах он забил 54 гола и отдал 14 ассистов.
Ранее появилась информация, что владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм связывался с КриРо для того, чтобы пригласить его в команду и создать связку Месси – Роналду.
Cristiano Ronaldo hasn't ruled out extending his Al-Nassr contract until 2026. Current deal expires in 2025, by which time he'll be 40.— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 14, 2024
Dealmakers keen to keep him longer. TV rights renewals come up in 2025 and having Ronaldo as part of the next cycle is seen as important.🇵🇹 pic.twitter.com/P21WnQXkP5
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