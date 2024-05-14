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  4. Авторитетный инсайдер рассказал о планах Роналду и Аль-Насра
Саудовская Аравия
14 мая 2024, 22:05 |
939
0

Авторитетный инсайдер рассказал о планах Роналду и Аль-Насра

Бен Джейкобс сообщил, что Криштиану может продлить контракт с клубом до 2026 года

14 мая 2024, 22:05 |
939
0
Авторитетный инсайдер рассказал о планах Роналду и Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

39-летний португальский форвард Криштиану Роналду может продлить контракт с саудовским клубом «Аль-Наср».

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Бен Джейкобс. По информации источника, новое соглашение может быть рассчитано до 2026 года.

Джейкобс утверждает, что руководство «всемирного клуба» стремится удержать его подольше. Продление телевизионных прав в Саудовской Аравии запланировано на 2025 год, и участие Роналду в следующем цикле считается важным.

Криштиану играет за «Аль-Наср» с 2023 года. В 60 матчах он забил 54 гола и отдал 14 ассистов.

Ранее появилась информация, что владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм связывался с КриРо для того, чтобы пригласить его в команду и создать связку Месси – Роналду.

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Бен Джейкобс Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд продление контракта
Даниил Агарков Источник: Twitter
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