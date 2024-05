Легендарный трансфер. Роналду может перейти в Интер Майами и играть с Месси

Владелец американского футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассматривает возможность подписания 39-летнего португальского форварда Криштиану Роналду из «Аль-Насра».

Об этом сообщил журналист Абдулазиз Аль-Осаими. Источник отмечает, что Бекхэму нравится идея объединить в одной команде Роналду и Лионеля Месси.

Осенью 2022 года, когда Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед», Дэвид уже вел переговоры с португальским нападающим.

15 июля 2023 года «Интер Майами» объявил о подписании Месси контракта на два с половиной года. За это время Лео отыграл 25 поединков, забил 23 гола и отдал 16 голевых передач.

Роналду в текущем сезоне провел за саудовский «Аль-Наср» 37 матчей во всех турнирах, в которых отличился 39 забитыми мячами и 11 ассистами.

В прошлой игре 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии Роналду оформил хет-трик в ворота «Аль-Вахды», а Лионель Мессии в поединке MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз» отдал 5 ассистов и забил 1 гол.

