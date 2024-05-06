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  4. Легендарный трансфер. Роналду может перейти в Интер Майами и играть с Месси
Major League Soccer
06 мая 2024, 16:21 |
2275
0

Легендарный трансфер. Роналду может перейти в Интер Майами и играть с Месси

Об этом сообщил журналист Абдулазиз Аль-Осаими

06 мая 2024, 16:21 |
2275
0
Легендарный трансфер. Роналду может перейти в Интер Майами и играть с Месси
GOAL. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Владелец американского футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассматривает возможность подписания 39-летнего португальского форварда Криштиану Роналду из «Аль-Насра».

Об этом сообщил журналист Абдулазиз Аль-Осаими. Источник отмечает, что Бекхэму нравится идея объединить в одной команде Роналду и Лионеля Месси.

Осенью 2022 года, когда Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед», Дэвид уже вел переговоры с португальским нападающим.

15 июля 2023 года «Интер Майами» объявил о подписании Месси контракта на два с половиной года. За это время Лео отыграл 25 поединков, забил 23 гола и отдал 16 голевых передач.

Роналду в текущем сезоне провел за саудовский «Аль-Наср» 37 матчей во всех турнирах, в которых отличился 39 забитыми мячами и 11 ассистами.

В прошлой игре 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии Роналду оформил хет-трик в ворота «Аль-Вахды», а Лионель Мессии в поединке MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз» отдал 5 ассистов и забил 1 гол.

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Интер Майами Криштиану Роналду Лионель Месси трансферы Аль-Наср Эр-Рияд Дэвид Бекхэм
Даниил Агарков Источник: Twitter
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