Соперники Динамо U19 и Шахтера U19, взвешивание Усика и Фьюри, Джима – 4-я
Главные новости за 20 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 декабря.
1A. Шахтер U-19 и Динамо U-19 узнали соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
20 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала
1B. Лига конференций 2024/25. Жеребьевкой определены пары 1/16 финала
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф
2A. Рекорд Бундеслиги и супергол Киммиха. Бавария поиздевалась над РБ Лейпцигом
Матч закончился со счетом 5:1 в пользу мюнхенского клуба
2B. Жирона без Цыганкова разгромила Вальядолид и вошла в топ-8 Ла Лиги
Голы у победителей забили: Давид Лопес, Абель Руис, Арно Данжума
3A. Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Анатолий и лиссабонский клуб уже работают над продлением сотрудничества
3B. Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Допинговый скандал с украинским хавбеком набирает обороты
4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
Беньямин Вербич расторг контракт с «Панатинаикосом»
5. Приятная неожиданность. Джима заняла четвертое место в спринте Кубка мира
Украинка проиграла лидеру 19.1 секунды
6A. ВИДЕО. Усик и Фьюри провели взвешивание и финальную дуэль взглядов
Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде пройдет суперфайт
6B. Тайсон все-таки соврал. Усик и Фьюри провели взвешивание перед реваншем
Боксеры провели последнюю процедуру перед магабоем
7A. Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Размышляем над несколькими вариантами
7B. Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
О том, чего ожидать от Усика и Фьюри во втором поединке
8. Марк Аллен выиграл супертурнир в Эр-Рияде с золотым шаром
Снукерист из Северной Ирландии разгромил Люку Бреселя из Бельгии
9. Левый Берег мучился и удивлял. Теперь президент и тренер по-разному мыслят?
Разбираем первую половину сезона в исполнении «аистов»
10. Таблица коэффициентов. Швеция и Кипр существенно оторвались от Украины
Три клуба из Кипра дружно вышли в плей-офф Лиги конференций
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий и лиссабонский клуб уже работают над продлением сотрудничества
Скандал в матче полуфинала женского кубка Либертадорес