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Другие новости
21 декабря 2024, 10:23 | Обновлено 21 декабря 2024, 10:36
828
0

Соперники Динамо U19 и Шахтера U19, взвешивание Усика и Фьюри, Джима – 4-я

Главные новости за 20 декабря на Sport.ua

21 декабря 2024, 10:23 | Обновлено 21 декабря 2024, 10:36
828
0
Соперники Динамо U19 и Шахтера U19, взвешивание Усика и Фьюри, Джима – 4-я
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 декабря.

1A. Шахтер U-19 и Динамо U-19 узнали соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
20 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала

1B. Лига конференций 2024/25. Жеребьевкой определены пары 1/16 финала
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф

2A. Рекорд Бундеслиги и супергол Киммиха. Бавария поиздевалась над РБ Лейпцигом
Матч закончился со счетом 5:1 в пользу мюнхенского клуба

2B. Жирона без Цыганкова разгромила Вальядолид и вошла в топ-8 Ла Лиги
Голы у победителей забили: Давид Лопес, Абель Руис, Арно Данжума

3A. Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Анатолий и лиссабонский клуб уже работают над продлением сотрудничества

3B. Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Допинговый скандал с украинским хавбеком набирает обороты

4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
Беньямин Вербич расторг контракт с «Панатинаикосом»

5. Приятная неожиданность. Джима заняла четвертое место в спринте Кубка мира
Украинка проиграла лидеру 19.1 секунды

6A. ВИДЕО. Усик и Фьюри провели взвешивание и финальную дуэль взглядов
Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде пройдет суперфайт

6B. Тайсон все-таки соврал. Усик и Фьюри провели взвешивание перед реваншем
Боксеры провели последнюю процедуру перед магабоем

7A. Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Размышляем над несколькими вариантами

7B. Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
О том, чего ожидать от Усика и Фьюри во втором поединке

8. Марк Аллен выиграл супертурнир в Эр-Рияде с золотым шаром
Снукерист из Северной Ирландии разгромил Люку Бреселя из Бельгии

9. Левый Берег мучился и удивлял. Теперь президент и тренер по-разному мыслят?
Разбираем первую половину сезона в исполнении «аистов»

10. Таблица коэффициентов. Швеция и Кипр существенно оторвались от Украины
Три клуба из Кипра дружно вышли в плей-офф Лиги конференций

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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