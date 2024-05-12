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Англия
12 мая 2024, 17:47 | Обновлено 12 мая 2024, 18:00
1596
5

Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на матч Ман Юнайтед – Арсенал

Поединок состоится 12 мая в 18:30 по Киеву, Александр остался в запасе команды

12 мая 2024, 17:47 | Обновлено 12 мая 2024, 18:00
1596
5
Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на матч Ман Юнайтед – Арсенал

12 мая состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

Сейчас подопечные Микеля Артеты занимают второе место в таблице чемпионата Англии с 83 очками. У «красных дьяволов» 8-я позиция и 54 пункта.

Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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samird
Зінченко треба влітку йти з Арсеналу. Немає ніякого сенсу в його віці сидіти під слабкішим в рівні загальної майстерності Томіясу.
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Trent78
Зинченко уже в Полесье пора
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