Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на матч Ман Юнайтед – Арсенал

12 мая состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

Сейчас подопечные Микеля Артеты занимают второе место в таблице чемпионата Англии с 83 очками. У «красных дьяволов» 8-я позиция и 54 пункта.

Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

