Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на матч Ман Юнайтед – Арсенал
Поединок состоится 12 мая в 18:30 по Киеву, Александр остался в запасе команды
12 мая состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
Сейчас подопечные Микеля Артеты занимают второе место в таблице чемпионата Англии с 83 очками. У «красных дьяволов» 8-я позиция и 54 пункта.
Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал
Red and ready for #MUNARS 👊#MUFC || #PL— Manchester United (@ManUtd) May 12, 2024
🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵— Arsenal (@Arsenal) May 12, 2024
Unchanged for the fourth game running.
Let's give it everything we've got, Gunners 👊 pic.twitter.com/2pw6b4zRCY
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